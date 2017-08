Hecování Slavie a Zlína. Everton mám já, přeje si před losem Škoda

Už dnes ve 13:00 se ve francouzském Monaku rozhodne, na jaké kluby narazí české celky v základní skupině Evropské ligy. Slavia a Zlín jsou přiřazení do čtvrtého výkonnostního koše, tím pádem mohou narazit na zvučné soupeře. Zlínský útočník Lukáš Železník si přeje AC Milán, Everton či Partizan Bělehrad, jak zveřejnil na svém twitterovém účtu. Kapitán Slavie Milan Škoda v diskuzi ihned zareagoval s tím, že Everton má objednaný on. Kdo se s tipem na své soupeře strefí?

Do základních skupin se prodraly tři české kluby - Slavia postoupila po vyřazení v play off Ligy mistrů od kyperského APOELu, Viktoria Plzeň si účast vybojovala ve čtvrtek po odvetě s Larnakou. Zlín do letních předkol nemusel, do základní skupiny jde přímo jako vítěz národního poháru.

Čeští zástupci v pohárové Evropě už netrpělivě vyhlíží své soupeře. Viktoria Plzeň jde na základě vyššího pohárového koeficientu do losu v prvním koši, tím pádem může narazit na snadnější soupeře.

Naopak Slavia i Zlín si body v Evropě musí teprve uhrát a do osudí jdou v posledním, čtvrtém koši. "AC Milán, Everton, Partizan," zveřejnil svůj tip na Twitteru útočník Zlína Lukáš Železník, který se zkoušel prosadit i ve Slavii.

Kapitán z Edenu Milan Škoda zareagoval s tím, ať na Everton zapomene. "Ten mám objednaný já," napsal do komentáře svému bývalému spoluhráči. "Vy si to rozdejte s Arsenalem," odpověděl Železník možná nejzvučnějším soupeřem s Petrem Čechem v brance.

Tipování soupeřů a správné hecování, na koho tým narazí, patří asi do každé fotbalové šatny. Jak los dopadne, sledujte od 13:00 na iSport.cz ONLINE.