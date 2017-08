Holzer po neatraktivním losu: Aspoň se potkám s Lüftnerem a Gregušem

Nic moc los, co?

„Chtěl jsem Arsenal a Kodaň. To druhé se mi splnilo. Potkám se s Michaelem Lüftnerem, se kterým jsem hrál v jednadvacítce a s Jánkem Gregušem, s níž jsem působil v Ostravě. Jinak je to takové méně zajímavé. Byly tam skupiny, do kterých si fakt přál jít. Třeba ta se Salzburkem, AC Milán.“

Na druhou stranu máte větší šanci na postup…

„Jo, je to hratelnější. Některé skupiny jsou hodně našlapané. Nějakou šanci určitě máme. Papírově bude asi nejtěžší Kodaň. Žádný soupeř ale nebude pro nás jednoduchý. Během losu si hodně kluků přálo skupinu, kde bylo Lazio, Nice. To by bylo moc pěkné.“

Snad tedy v další fázi, ne?

(úsměv) „Nedá se nic dělat, budeme muset postoupit jako minulý rok se Spartou. To nám taky nedával nikdo moc šancí, když jsme chytli Southampton a Inter Milán. A nakonec jsme skupinu vyhráli. Se Zlínem to bude hodně těžké, ale budeme se snažit neudělat ostudu. Aspoň budeme hrát zápasy a méně trénovat. To je lepší.“

Už jste se spojil s Lüftnerem?

„Teď jsme si napsali. (rozhovor probíhal pár minut po rozlosování – pozn. aut.) Odepsal mi, že to vůbec nečekal a že se těší, až se potkáme. A taky, že v Moskvě umrzneme, až tam v zimě pojedeme.“ (úsměv)