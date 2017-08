Slavia i Plzeň musí přidat, tvrdí Vaniak. Na zdržování se nejde vymlouvat

Začněme u losu soupeřů Slavie. Může ve skupině uspět?

„Je to hodně těžká skupina. Španělský Villarreal, k tomu silní Izraelci, jsou to opravdu silní soupeři. Kazašská Astana je podobná jako Karabach z Ázerbájdžánu, kde jsem byl osobně před rokem s Plzní. Ve Slavii mají dobré mužstvo, ale musí se dostat do lepší formy. Tým na postup mají, ale musí se zlepšit.“

Nemrzí vás, že nedostala atraktivnějšího soupeře?

„Na jednu stranu si přejete atraktivního soupeře, na druhou stranu chcete postoupit. Musíte si vybrat, co chcete. Pokud chcete jít dál ze skupiny, nemůžete dostat Arsenal, jak si asi všichni přáli. Tihle soupeři nejsou zvučného jména, ale kvalitu mají hodně velkou.“

Jak vidíte plzeňský los?

„Je to stejné jako u Slavie, los není moc dobrý. Mají šanci se revanšovat za domácí výkon se Steaou. Ale pokud se nezlepší výkonem, budou mít velké problémy, aby postoupili. V Rumunsku (3. předkolo Ligy mistrů) odehráli vyrovnaný zápas, do určité chvíle jim to šlo i doma. Ale je to i o kvalitě hráčů. Obě dvě mužstva mají těžké, neatraktivní soupeře. Rumuni nejsou u nás oblíbení, neumíme na ně hrát, vypadáváme s nimi hodně často. Švýcarské Lugano už je soupeř, kterého by měla Plzeň přehrát.“

Kdo má větší šanci na postup?

„Zkušenostmi rozhodně Plzeň, poháry hraje delší dobu. Slavia, má zase širší kádr. Je to i o tom, jak na tom mužstva budou po zdravotní stránce, hraje se hodně zápasů. Plzeň má zkušenější mužstvo v pohárech, přikláním se k tomu, že by mohla mít větší šanci na postup.“

Proč se Plzeň trápila v play off o Evropskou ligu s Larnakou?

„Trápila se i se Steaou, i když měla šance. Sama Plzeň ví, že její výkony nejsou nadstandardní. Ligové zápasy vyhrávají v závěrech a těsně, vyjma prvního kola s Duklou nepřehrávají soupeře. Stejně jako Slavia by se měla herně zlepšit.“

Gólman Hruška Plzeň s Larnakou hodně podržel. Bude teď chytat místo Kozáčika?

„Matúš (Kozáčik) odchytal zápas v Jihlavě a všichni čekali, že nastoupí i v poháru. Podle mě to budou točit na pohár a na ligu. Teď třeba Matúš nastoupí do zápasu s Ostravou.“

Štvalo vás zdržování hráčů, které hodně kritizovali slávisté v zápase s APOELem?

„Plzeň se neocitla v roli, že by zdržovala. To, co bylo na Slavii, byl extrém, ale všichni, co známe fotbal, víme, jak jižanské týmy hrají. Většinu hráčů mají z Brazílie a Španělska, ti to dělají stále, mají to naučené. S tím si musíte poradit, hrajete o velké peníze. Víte, jakého máte soupeře, na to bych se v žádném případě nevymlouval.“

Co říkáte na soupeře Zlína?

„Jsou to hodně neatraktivní soupeři. Zvlášť pro Zlín, který je poprvé v pohárech. Šerif Tiraspol je nevyzpytatelný, je tam hrozná cesta, měl jsem možnost to absolvovat. Lokomotiv Moskva je ruský celek, diváky, zvlášť, když se hraje v Olomouci, moc zajímat asi nebude. Co se týče losu, pro všechny tři týmy to není žádný trhák. Ani jeden nejsou favoritem skupiny.“