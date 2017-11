Slavia si užila výročí: nová tribuna pro Pláničku, pak přišlo velkolepé choreo

Výročí 125 let od založení klubu, to volá po velkých oslavách. Pražská Slavia před zápasem o první místo ve skupině A Evropské ligy proti Villarrealu (0:2) pojmenovala po legendárním brankáři Františku Pláničkovi jednu z tribun v Edenu a ocenila další osobnosti, které navlékly sešívaný dres. Poprvé také odtajnila projekt slávistického muzea. Do toho fanoušci budou moci nahlédnout už v prosinci. Fanoušci navíc přišli na české poměry s vyjímečnou choreografií, do kterého se zapojili všichni diváci na stadionu.