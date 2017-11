Souček litoval zahozených šancí: Před bránou se mi spletly myšlenky

Pohled na choreografii ke 125. výročí založení Slavie, do níž se zapojil celý stadion • Twitter SK Slavia Praha

Tlak přišel, góly ale ne. Slavia si především ve druhém poločase zápasu Evropské ligy s Villarrealem (0:2) vytvořila několik příležitostí na vstřelení gólu, ovšem bez kýženého efektu. Hned třikrát mohl brankáře Barbosu překonat záložník Tomáš Souček, ani on ale slávistům radost neudělal. „Trochu se mi tam zamotaly myšlenky,“ litoval u své největší šance ze 78. minuty.

Zápas skončil 0:2, ale ve druhém poločase to vypadalo, že byste mohli sahat po bodu. Měl jste ten samý pocit?

„Ano, fanoušci nás za ním hnali. Měli jsme tam plno šancí, velká škoda, že jsme je neproměnili, protože dnes jsme na bod určitě měli.“

Sám jste měl několik šancí, počítal jste si je?

„Tři jsem tam měl určitě já. Po gólu určitě nejvíc volala hlavička v 78. minutě. Trochu se mi tam zamotaly myšlenky, chtěl jsem to dát na zadní tyč, pak na přední, a nakonec jsem to dal takhle přímo doprostřed. To měl být jasný gól.“

Čím vás Villarreal zaskočil v první půli?

„Dobře kombinovali, nedostávali jsme se dost k míči. Před druhým poločasem jsme si řekli, že zapresujeme, aby soupeř víc nakopával, a to nám pomohlo, myslím, že jsme je ve druhé půli přehráli. Chyběly jen ty proměněné šance.“

O kolik je složitější hrát proti španělskému týmu v porovnání se soupeři v české lize?

„Je určitě těžší jim odebrat míč, rychle kombinují, létá tam jedna přihrávka vedle druhé. Ale poprali jsme se s tím dobře.“

Ve skupině jste třetí, ztrácíte dva body na Astanu. Jak teď vidíte šanci na postup?

„Je to otevřené, musíme ty další dva zápasy určitě vyhrát. Teď jedeme do Tel Avivu, pak máme Astanu doma, věřím, že to zvládneme a postoupíme.“

Může se tenhle zápas nějak podepsat na vašem výkonu v Plzni, kde hrajete v neděli?

„Když si do toho zápasu vezmeme to, jak jsme Villarreal ve druhém poločase mleli, tak to bude jedině dobře.“