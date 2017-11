Šilhavý: Z gólovek mám jizvy na srdci. Stoch může být ještě užitečnější

Jak vám bylo při velkých šancích, které vaši svěřenci neproměňovali?

„Možná přibylo několik jizev na srdci. Ale věřil jsem, že nám tam aspoň jeden gól spadne. Pro výsledek ve skupině by to bylo lepší. Na lajně toho jako trenér ale moc neuděláte. Kluky můžu maximálně povzbudit, ale stejně toho moc na hřišti neslyší.“

Proč jste střídal už o poločase?

„Jakub Hromada odstoupil ze zdravotních důvodů, nebylo to z taktického hlediska. Přemýšleli jsme, jestli nenasadíme ofenzivnějšího hráče. Ale Michael Ngadeu s Tomášem Součkem to ve středu pole zvládli velmi dobře. Sbírali míče, zakládali útoky. Suk (Souček) měl dvě tři gólovky, mohl svůj dobrý výkon vyšperkovat.“

Po zápase na Slovácku se vrátil do sestavy Miroslav Stoch, který na hřišti působil výborným dojmem. Souhlasíte?

„V prvním poločase zapadl do výkonu týmu. V tom druhém měl spoustu výborných akcí. Zdobí ho výborná střela, pokoušel se o ni, ale něco mu chybělo, aby byl ještě užitečnější pro tým.“

720p 360p REKLAMA Trenér Slavie Šilhavý: Z neproměněných šancí mám jizvy na srdci • VIDEO iSport TV

Co říkáte na to, jak se vyvíjí situace ve skupině a vaše postupové šance?

„Druhý výsledek (Maccabi Tel Aviv - Astana 0:1, pozn. red.) nám nenahrál, to je pravda. Pořád to máme ve své moci, když vyhrajeme oba zápasy, postoupíme.“

Na lavičku se nevešel Halil Altintop. Jaká je jeho současná pozice?

„Je nás teď 22, takže někdo z kola ven musí. U Halila je těžké, že je vyloženě podrohrotový útočník. Kdežto třeba Danny i Stoch můžou hrát na více pozicích. Uvidíme, co bude dál.“

Je pozitivní alespoň výkon ve druhém poločase, který by vám mohl pomoct i v nedělním ligovém utkání s vedoucí Plzní?

„V Plzni to bude jiný zápas. Tohle střetnutí nás určitě posune dopředu. Tihle světoví hráči vás nutí přemýšlet jinak, pracovat v jiné rychlosti. V neděli by to však kvalitou mělo hodně připomínat zápas Evropské ligy.“

720p 360p REKLAMA Souček po prohře Slavie: Výsledek 0:2 nevypovídá o dění na hřišti • VIDEO iSport TV