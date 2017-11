Evrův úlet! Při rozcvičení nakopl fanouška a dostal červenou

Několik fanoušků Marseille se při předzápasové rozcvičce dostalo do blízkosti hřiště a přes reklamní bariéru se dohadovali s hráči. Následně Evra jednoho z nich nakopl. Chvíli se zdálo, že rozčilený dav fandů vtrhne na hřiště, ale situaci se povedlo uklidnit.

Šestatřicetiletý levý obránce, který prošel Monakem, Juventusem či Manchesterem United a má 81 startů za francouzský národní tým, však neušel trestu ze strany sudího. Ten ho podle nedávno zavedeného pravidla vyloučil, ještě než utkání začalo.

Evra měl začít zápas mezi náhradníky. I kdyby však byl v zahajovací sestavě, Marseille by ho mohla nahradit. Hosté tak jen měli na lavičce šest hráčů na střídání místo sedmi.

