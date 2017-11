Zlínský Páník po porážce: Oproti Kodani nemáme tak kvalitní koncové hráče

Ověřil si to znova. A opět to na hřišti zvučného oupeře bolelo. K tomu, aby kouč Bohumil Páník se Zlínem prorazil v Evropské lize, potřebuje údernější útočné hráče. Nemá je, proto po porážce 0:3 na Lokomotivu Moskva projel stejným způsobem duel na hřišti FC Kodaň. Byť podal v poli slušný výkon. „Já vždycky říkám, že když ti hráči budou úspěšnější, než jsou, tak nebudou hrát ve Zlíně,“ podotkl trenér k neefektivní hře dopředu.

Co říkáte na porážku o tři góly?

„Hned v úvodu nám domácí ukazovali, že jsou jeho hráči kombinačně silní. Pak jsme hru vyrovnali a myslím, že jsme se v kombinační hře a držení míče posunuli. Bohužel se neprosazujeme v koncových situacích. Je fakt, že domácí jich měli víc. Paradoxně jsme dostali gól v době, kdy už jsme byli ve hře. Padl diskutabilně ze standardní situace. Takový je fotbal.“

Dojeli jste znova na absenci špičkového střelce, že?

„Kvalita hrotových hráčů Kodaně je výborná. Stačil okamžik, kdy jsme k hráči číslo 7 (Verbič) pozdě přistoupili a on to tam trefí. Za stavu 0:2 nám ještě svitla naději, ale Vukadinovič to gólem nedohrál. Rozdíl mezi mužstvy je hlavně v koncových hráčích. Ti jejich jsou úspěšnější než my.“

Proč Vukadin Vukadinovič ty šance neproměňuje?

„Já vždycky říkám, že když ti hráči budou úspěšnější, než jsou, tak nebudou hrát ve Zlíně. Vukadinovič je hráč Sparty, která má svoje problémy. On je u nás a chtěli jsme, aby ožil. V posledních dvou zápasech částečně ožil, ale ty góly prostě nedává. Spíš bych očekával, že dáme nějaký gól zprostředka. Čekal bych víc pokusů o střelbu, s větší razancí. Jsme na nějaké cestě, mužstvo se hodně změnilo. Myslím, že jde herně nahoru a začínají fungovat určité vazby mezi hráči. Hrávali jsme takový ustrašený fotbal, dnes máme více sebevědomí.“

Jak vidíte boj o postup ze skupiny?

„Ukazuje se nakonec, že všechny tři týmy jsou srovnatelně silné a těžko se s nimi hraje. Každý bod, který jsme doma uhráli, je dobrý. Válka o postup mezi nimi bude až do posledního utkání. Vůbec jsme nepředpokládali, že Tiraspol vyhraje v Moskvě. Jakým pojetím hry, to nevím. Sám jsem na to zvědavý a podívám se na to. My bychom museli dvakrát vyhrát, abychom se dostali na osm bodů. A ani to nemusí stačit na postup z druhého místa.“

Jaká najdete pozitiva na zápase?

„Dostáváme se do mezihry, dovedeme udržet s takovým mančaftem balon. Ale vždycky je něco za něco. Musíme zahustit střed pole, ale pak nám chybí koncoví hráči. Chce to, aby nás bylo víc ve velkém vápně. Možná by tam měli být častěji i Ibra (Traoré) s Jiráčkem. Ale práce ve středu pole s takovými hráči, jaké má Kodaň, stojí strašně moc sil. Už nestačíme doběhnout do vápna.“

Zvládnete po tomto zápřahu nedělní šlágr se Spartou?

„Už je za dveřmi a my jsme ještě v Kodani…Tak to je, my brečet nebudeme. Pokusíme se urvat výhru se Spartou. Když se to povede, pomůže to našemu sebevědomí pro ligu. Pak budeme mít čtrnáct dní pauzu, abychom se připravili na závěr podzimu. Teď nás to stojí spoustu sil. Hráči se ještě musí zmobilizovat. Myslím, že bude vyprodáno a diváci nás poženou. Hráči to vycítí a podají maximální výkon. Když použijí tempo a hru z poháru, věřím, že budeme úspěšní.“