Krmenčík slavil první Čermákův gól. Šanci chytil za pačesy, ocenil

Jste rád, že jste napravili prohru z prvního utkání proti Luganu?

„Určitě mám radost z toho, že se nám to povedlo. Ve Švýcarsku jsme si asi vybrali den blbec, tady jsme to našim fanouškům odčinili.“

Přesto Švýcaři i v Plzni hrozili a v prvním poločase měli šance…

„Hráli na brejky, takhle byli nastavení. Bránili v pěti lidech vzadu, do toho se těžko dostává. Ale zvládli jsme to podle mě dobře.“

Sám jste dal dvě branky, nemrzí vás trošku, že jste nedotáhl hattrick?

„Jsem asi dvougólový střelec, hattrick snad nikdy nedám (úsměv). Možná to přijde časem, ale nějak zvlášť to neřeším.“

Kde se vaše střelecká fazona může zastavit?

„Nechci usnout na vavřínech, jak se říká. Makáme dál, útočník je od toho, aby dával góly. Teď se mi daří, příště se může dařit někomu jinému.“

Na podzim už jste dal čtrnáct gólů, Messi jich má v této sezoně šestnáct. Svědčí to o vaší výjimečné formě?

„Messi je asi o něčem jiném než já. Je to hezké, ale s takovým hráčem se vůbec nechci srovnávat.“

Plzeňští fotbalisté porazili v Evropské lize doma Lugano vysoko 4:1 a zvýšili šance na postup ze skupiny. Co na utkání říkají domácí hráči Michael Krmenčík a Patrik Hrošovský, jedni z nejlepších mužů na trávníku? Dvougólový Krmenčík: V Lucernu to byl den blbec, teď se soustředíme na Slavii

Zvedly se vaše postupové šance ze skupiny?

„Myslím, že ano. Byl to zápas pravdy, vyhráli jsme, když zvládneme ty dva další, postoupíme. Když budeme hrát tak, jako dneska, nebojím se toho.“

Poprvé se za Plzeň trefil Aleš Čermák, kterému jste nahrál na gól a on připravil i branku pro vás, Jak se vám s ním spolupracuje?

„Hráli jsme spolu asi dva zápasy v jednadvacítce, dařilo se nám. Mně se s ním hraje dobře, Čermus je běhavý, důrazný, jsem rád, že se oklepal z toho, co se mu stalo (Čermák v létě boural pod vlivem alkoholu, pozn. red.). Ví, že udělal hloupost, teď maká na tréninku a dře, dostal šanci od začátku a podle mě ji chytil za pačesy. Za mě jde k němu pochvala.“

Jeho branku jste slavil dost emotivně, byl to pro vás speciální gól?

„Říkal jsem mu, že to trefil dobře, asi podrážkou. Nějak to do brány doplavalo, asi byl šťastný gól.“

Půjde přepnout a nabrat síly na nedělní šlágr se Slavií?

„Máme dobrou regeneraci, kvalitní fyzioterapeuty, ti si s námi pohrají a v neděli do toho půjdeme nanovo.“

Co čekat od nedělního šlágru?

„Slavia je asi taky rozjetá, ale my hrajeme doma a oni to budou mít tady těžké.“

Může ten zápas zlomit ligovou sezonu?

„Nejsme ani v polovině, takhle bych to neříkal. Náskok je v pohodě, ale stát se může ve fotbale všechno.“