Tlak Slavie? To jste asi viděli jiný zápas, řekl trenér Villarrealu

V první pětačtyřicetiminutovce skutečně diktoval tempo hry Villarreal, po změně stran to ale byli především Šilhavého svěřenci, kteří si vytvářeli šance. Neustálé bušení do Barbosovy brány, který se za svůj výkon dostal do sestavy kola v Evropské lize, se ale nevyplatilo, Slavia naopak z kontru inkasovala branku na 0:2, ač sahala přinejmenším po bodu.

"To jste asi viděl trochu jiný zápas," oponoval ovšem trenér "Žluté ponorky" Javi Calleja na dotaz španělského novináře, zda mohlo utkání skončit remízou. "Náš tým měl zápas od první minuty pod kontrolou, ani nevím, kolik jsme si vytvořili šancí a střel na bránu, chyběl tomu jen další gól. Celkově bych to zhodnotil jako kladný výsledek," řekl 39letý madridský rodák.

Jeho tým celkově vystřelil čtrnáctkrát, ovšem jen dvakrát mířil mezi Laštůvkovy tyče. Slavia brankáře Barbosu přímo ohrozila šestkrát, dalších devět střel se do brány nevešlo.

Callejo ale Slavii rozhodně neodepsal. "Trochu nám na začátku chyběl klid, rytmus. Je pravda, že Slavia ve druhém poločase měla nějaké příležitosti," uznal kouč, který Villarreal vede od září.

Villarreal, který v neděli čeká ligový ve španělské lize souboj s předposlední Málagou, vede skupinu A s těsným jednobodovým náskokem na Astanu, o další dva body pozadu je Slavia. Dvě kola před koncem skupinové části tak mají šanci na postup do jarních bojů tři kluby. "Bude se bojovat až do konce. Ještě nás čeká důležitý zápas v Astaně. Skupina je velmi vyrovnaná, dnešní výhra pro nás byla podstatná," zhodnotil Calleja.