Slavia odletěla do Izraele. Schází Sýkora s Rotaněm, připravený je Deli

Fotbalisté Slavie čeká ve čtvrtek v Netanje proti Maccabi Tel Aviv zřejmě klíčový zápas o postup ze skupiny v Evropské lize. Do Izraele neodletěl český mistr kompletní. Trenér Jaroslav Šilhavý se musí obejít bez záložníků Jana Sýkory a Ruslana Rotaně, které do utkání nepustí zdravotní problémy. Naopak připravený už je stoper Simon Deli, který chyběl v sobotnu proti Dukle (5:0).

Slávisté se v Izraeli musí obejít bez šesti hráčů kádru. Kvůli kartém nemůže nastoupit krajní obránce Jan Bořil, dlouhodobě schází zranění Dušan Švento a Muris Mešanovič. Na soupisce pro Evropskou ligu nefiguruje norský obránce Per Egil Flo.

K nim přibyli na marodku ještě dva členové užšího kádru, záložníci Ruslan Rotaň a Jan Sýkora. Pozitivem pro vršovický celek naopak je, že na utkání už je nachystaný Simon Deli, který nehrál o víkendu proti Dukle.

V malém pražském derby se Slavii dařilo, svého soupeře přejela jednoznačně 5:0. Vítězná sestava se ale přeci jen může ve čtvrtek změnit.

„Zasáhnout do vítězné sestavy je samozřejmě dilema i vzhledem k tomu, že už je k dispozici Simon Deli. Sestavu už mám v hlavě, ale nechám si to ještě na trénink. Sýkora s Rotaněm vypadli až po pondělním tréninku, tak uvidíme po tom předzápasovém,“ uvedl trenér Jaroslav Šilhavý.

Českého šampiona čeká v Izraeli klíčová zápas o postup do jarní části Evropské ligy. Po čtyřech kolech Slavia figuruje na třetím místě skupiny A, aby nemusela spoléhat na výsledek druhého utkání v Astaně, potřebuje k uchování postupových nadějí v Izraeli bodovat. Soupeř už šanci na účast v jarních vyřazovacích bojích ztratil.

Pokud by Astana nad Villarrealem v druhém čtvrtečním duelu doma zvítězila, museli by červenobílí k udržení postupových šancí v Izraeli bodovat. V případě, že Villarreal neprohraje, zůstanou slávisté ve hře, i kdyby v Netanje vyšli bodově naprázdno. Na závěr skupiny Pražané přivítají Astanu. Do jarní vyřazovací fáze postoupí první dva týmy.

Slavia má po čtyřech z šesti kol pět bodů a ztrácí dva na druhou Astanu a tři na vedoucí Villarreal. Maccabi je s jedním bodem a bez vstřeleného gólu poslední.

Pokusíme se o výhru, slíbil Šilhavý

"Matematika v tabulce nám velí minimálně držet krok s Astanou, aby se v posledním zápase ještě o něco hrálo. Chceme zítra vyhrát, věřím, že se nám to podaří a že v tom posledním zápase s Astanou se bude rozhodovat, kdo postoupí," řekl Šilhavý.

Pražané proti Maccabi na úvod skupiny vybojovali dosud jediné vítězství, které gólem zařídil Tomáš Necid. Nyní zkusí triumf zopakovat. V evropských pohárech přitom venku už dvacetkrát po sobě nevyhráli.

"Hráči Maccabi jsou běhaví, živí, chtějí útočit. Teď nad sebou nemají bič, že musí, jsou už ze hry. Platit by na ně měl poctivý a organizovaný výkon jako doma a aktivita dopředu, abychom byli produktivní," řekl Šilhavý, jehož tým o víkendu porazil Duklu 5:0 a předtím v reprezentační pauze vyhrál přípravný duel v rumunské Craiově 4:0.

"V posledních dvou zápasech jsme byli produktivní, tak věřím, že i zítra budeme schopni dát nějakou branku a pokusit se o výhru," dodal kouč.

Maccabi jako jediné ze všech účastníků základních skupin ještě neskórovalo a už nemůže postoupit. "Nehráli od 7. listopadu, kdy hráli přátelský zápas, ale nemyslím, že to utkání ovlivní. Budou natěšení, jde o prestiž, je to Evropská liga, takže to určitě nepodcení," řekl Šilhavý.

Slavii nahrává i fakt, že kvůli rekonstrukci stadionu v Tel Avivu se bude hrát v Netanje, která je vzdálená asi 30 kilometrů. "Kapacita je nějakých 13 tisíc. Myslím, že přijde plný stadion, Maccabi má po celém Izraeli hodně fanoušků. Atmosféra bude na stejné úrovni, jako jsme zažili na Kypru proti APOELu," odhadl slávistický brankář Přemysl Kovář, který v letech 2014 až 2016 působil v nedaleké Haifě.

