Tiraspol - Zlín 1:0. Další prohra na hřišti soupeře, Ševci v Evropské lize končí

Šeriff prodloužil svoji neporazitelnost na 21 soutěžních zápasů a dostal se do vedení v tabulce. V posledním kole mu bude stačit k postupu i remíza v Kodani. Zlínští se budou proti Lokomotivu alespoň snažit rozloučit se s premiérovou účastí v EL bodovým ziskem.

Trenér Páník udělal v sestavě oproti posledním utkáním několik změn. Šanci dal brankáři Zlámalovi, Matejovovi, Bartošákovi, Hnaníčkovi, Džafičovi či Železníkovi. Ti potvrdili svoji motivaci a hosté byli od začátku aktivnějším celkem.

Jenže soupeř udeřil z první vážnější šance. Cristiano utekl po levé straně, na jeho centr nedosáhl Bačo a míč se dostal k Jairovi. Brazilský útočník si ho zpracoval do protipohybu druhého stopera Gajiče a střelou pod břevno překonal Zlámala. Krátce na to přežil Zlín šanci Sušiče.

Hosté měli nadále více ze hry, ale v zakončení nebyli dlouho nebezpeční. To protiútoky a standardní situace domácích volaly po gólu častěji. Brezovec mířil z přímého kopu těsně nad a ve 38. minutě podržel Zlín Zlámal. Po rohovém kopu totiž Bačo smolně tečoval míč na vlastní branku, ale zkušený gólman předvedl skvělý reflexivní zákrok a zabránil jistému gólu.

Po hodině hry ale začal být nebezpečný i Zlín a to zejména zásluhou Mehanoviče. Bosenský útočník nejprve cpal odražený míč do šibenice, ale brankář Mikulič dobře zasáhl. Krátce na to se Mehanovič postavil k přímému kopu a levačkou opět mířil do horního rohu, tentokrát trefil spojnici. A neuspěl ani napotřetí střelou z hranice vápna.

V závěru měl ještě dvě šance domácí útočník Badibanga, ale nejprve z úhlu netrefil branku a po chybě Gajiče v rozehrávce nevyzrál na Zlámala. Zlín na vyrovnání nedosáhl a Šeriff potřetí ve skupině udržel čisté konto.