Slavia se dívala na Astanu! Měl jsem strach, co to udělá, přiznal Šilhavý

Zasloužená výhra?

„Myslím, že ano, po velmi dobrém výkonu. Vstoupili jsme do zápasu velice dobře, aktivně jsme napadali hráče soupeře a to jim nesedělo. Už v prvním poločase jsme si vypracovali šance, které měly skončit gólem, ujala se až střela Pepy Hušbauera, ve druhém poločase přidal druhou... Myslím, že to bylo zasloužené vítězství.“

Co jste na tu střeleckou parádu Josefa Hušbauera říkal?

„Pepa odehrál výborný zápas v roli kapitána, byly to nádherné góly, takové, které dávával dřív, tak doufám, že mu takhle půjde nadále.“

Cítíte, jak blízko už postup ze skupiny máte?

„Máme výhodu, to ano. Sledovali jsme ten zápas Astany ještě na hotelu, tak jsme byli rádi, že i kdyby se nám to tady nepovedlo, toho 7. prosince by ještě i tak bylo o co hrát. Stejně ten zápas ale musíme zvládnout, i když máme výhodu, bude to takové play off, ale věřím, že nám to vyjde.“

Uklidnila vás tedy prohra Astany?

„Trošku jsem se obával, co to s námi udělá, ale hráči k tomu přistoupili výborně. Ať vezeme jakýkoliv výsledek, o postup se bude hrát až u nás. Myslím, že tohle je důležité vítězství nejen pro Slavii, ale i pro celý český fotbal.“

Mluvil jste o Josefu Hušbauerovi, další dobrý individuální výkon předvedl Jaromír Zmrhal. Co říkáte na jeho probuzení v posledních dvou utkáních?

„Vidím to stejně, možná tomu chyběl jen ten gól, ke kterému měl blízko. Neúnavně pracoval pro tým, dopředu i dozadu, rozbíhal to za obranu, hrál velmi dobře.“

Co říkáte na to, že po osmi letech, po nichž je Slavii poprvé v hlavní fázi evropské soutěže, hned hrajete o postup? Přijde vám to podobně rychlé, jako když jste udělali v minulé sezoně titul?

„Naše účinkování v Evropě je dobré, ostudu určitě neděláme, jsem samozřejmě rád. Ve Slavii je velký tlak na výsledky, chceme je okamžitě, rychle a mnohdy chybí trošku trpělivosti, ale věřím, že i když nám liga trošku ujíždí, co se týče Plzně, tak když by se povedl postup do jara, byl by to velký výsledek. Věřím, že se tým stabilizuje a bude výkonnostně stoupat jako teď.“