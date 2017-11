Vrbovy postupy. Euforie v Edenu, dojemná rozlučka i návrat s kotoulem

Plzeňský trenér Pavel Vrba byl u všech případů, kdy se Viktorii podařilo postoupit do jarní fáze evropských pohárů • FOTO: Koláž iSport.cz

Pavel Vrba musí nad sebou mít vítěznou karmu. Zvlášť když se jedná o jeho spojení s Viktorií Plzeň. Po svém letním návratu nastartoval kolektiv na západě Čech k fantastické jízdě. Důkazem Vrbova mimořádného přínosu pro západočeský celek jsou jasné statistiky – Viktoria do jarních bojů ve své historii postoupila pouze pod současným koučem, čtvrtečním skalpem FCSB (2:0) se jí to povedlo už počtvrté. Klíčové zápasy patří do kroniky plzeňského fotbalu. Jak vypadaly euforické úspěchy proti AC Milán, Atlétiku Madrid, CSKA Moskva a FCSB?