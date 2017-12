Šilhavý o spekulacích: Po Astaně si musíme sednout a nalít si čistého vína

Závisí na postupu, jestli budete podzim Slavie hodnotit pozitivně, nebo negativně?

„Hodně to napoví. Určitě jsme nepočítali s tím, že budeme za Plzní s takovou bodovou ztrátou, v Evropské lize si můžeme napravit reputaci. Pokud se nám podaří postoupit, bude to velký úspěch.“

Jak působí na vaši práci spekulace o vaší pozici v klubu, které mohou ovlivnit zítřejší zápas? Cítíte od vedení důvěru?

„Samozřejmě se to do naší práce promítá, i kabina to vnímá. Teď se chceme soustředit na poslední zápas, poté se k tomu musíme vrátit. Takhle pracovat nejde, buď má trenérský tým důvěru, nebo nemá. Takové spekulace pořád dokola nemají smysl, nikomu to nepomáhá. Musíme si nalít čistého vína. Zprávy, které teď v médiích probíhají… taková vyjádření o mé osobě mi nepřijdou férová. I pro tým to není nic příjemného, když to vychází vlastně z klubu. Všichni se samozřejmě soustředíme na zápas, potom si sedneme s vedením. Jsme tady nějakou dobu, něco jsme tady už prožili, určitě nemůžeme všechno zahodit. Přišel Honza Nezmar, je tu jeden den, takže uvidíme, co bude. Nejde říct, že někdo přijde a spasí to. Ať je to ale jakkoliv, chceme zítra jednoznačně postoupit.“

<p><span id="docs-internal-guid-031f8d49-13e1-4fa5-3388-f53ea121ab17"><span>Slavia porazila Baník 2:1, a po remíze v Jablonci tak opět bodovala naplno. Vstup do utkání se přitom červenobílým nepovedl, už v 8. minutě si Michal Frydrych dal vlastní gól. Stejný hráč se ale po vyrovnání Milana Škody trefil i do správné brány a úřadující mistr těsné vedení udržel i v nervózním závěru.</span></span></p>

Jaká bude vaše taktika v zápase? K postupu stačí bod.

„Byla by chyba se soustředit jenom na defenzivu a hájit remízový výsledek. Jako každý zápas budeme chtít vyhrát. Matematika je jasná, takže v závěru je možnost, že pokyny hrát bezpečněji přijdou. Ale budeme chtít určitě vstoupit do zápasu aktivní hrou.“

S kterými hráči nemůžete počítat?

„Dlouhodobě zranění jsou Mešanovič, Švento a přibyl k nim Hromada. Dneska jsme čekali na Hušbauera a Deliho a trénovali s námi. O jejich startu se rozhodneme zítra. Všichni bychom si přáli, aby byl Deli fit. Od zápasu s Tel Avivem laboroval se zraněním. Zítra se rozhodne na rozcvičce. Je to výborný hráč. Chyběl nám teď ve více zápasech, což je škoda.“

Je pro vás Evropská liga priorita, když máte takovou ztrátu na Plzeň?

„Astana má náš velký respekt. Nicméně, při vystoupeních v Evropské lize se nám daří a chtěli bychom to potvrdit v zítřejším zápase, který je pro nás finále. Chtěli bychom překonat Astanu a postoupit dál.“

Měli jste zvěda na zápase Astany, když v pondělí hrála přípravné utkání proti Žižkovu?

„O zápase jsme věděli, když už jsme byli v Astaně. Byl tam s námi Míra Beránek, který je trénoval a měl tyhle informace. Končili svojí soutěž 5. listopadu, což je strašně dlouhá doba. Byl jsem se na nich podívat, všechny důležité hráče má k dispozici.“

