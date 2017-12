Vrba: Dárek k narozeninám? Tlačenku v Izraeli nemůžu, takže výhru

"Je to příjemnější než být nervózní před zápasem, ve kterém bychom museli k postupu uhrát plichtu. Zápas je asi méně emotivní než poslední v lize nebo evropských pohárech. Na druhou stranu hrajeme o body, koeficient, postavení. Pokud máme šanci být první, což by přineslo nasazení v play off, budeme se o to prát," řekl Vrba na dnešní tiskové konferenci.

V Beer Ševě očekává vzhledem k situaci ve skupině otevřenější fotbal. "Vycházíme to z toho, jak se to vyvinulo. Jsme postupující. Pro diváky bude zajímavější, když se bude hrát otevřeně, než kdyby se bránilo v devíti lidech. My budeme chtít hrát fotbal, jaký předvádíme na podzim," uvedl bývalý kouč reprezentace.

Kvůli zdravotním problémům nemůže nasadit obránce Tomáše Hájka, záložníky Martina Zemana s Diegem Živuličem a útočníka Jakuba Řezníčka, další opory ale v posledním utkání roku šetřit nebude. "V první části soutěže jsme dokázali, že pokud se nám zraní někteří hráči, dokážeme je nahradit. Je to poslední zápas, nemáme se proč šetřit na víkend. Budeme se snažit hrát v té nejsilnější sestavě," prohlásil Vrba.

Plzeň v úvodním vzájemném souboji na konci září doma porazila Beer Ševu 3:1, i tak plzeňský trenér izraelského mistra hodně chválil. "Hráčům něco ukážeme, ale vycházíme z toho, že Beer Ševa je silná. Pokud nepodáme optimální výkon, nebude to stačit," upozornil Vrba.

K dnešním 54. narozeninám si nemohl dát oblíbenou tlačenku a životní jubileum by nejraději oslavil čtvrteční výhrou. "Mám rád tlačenku, tady se budu muset obejít bez ní. Máme před sebou zápas, budeme slavit doufám ve čtvrtek po zápase," podotkl Vrba.

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje v Plzni? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>