Evropská liga ONLINE: Zlín - Lokomotiv Moskva 0:2. Domácí v deseti znovu inkasovali

Jefferson Farfán se v souboji s Gajičem tlačí do zakončení • ČTK

Zlín má v Evropské lize karty jasně rozdané, ve skupině získal jen dva body a skončí poslední. Přesto může ještě promluvit do postupových bojů. Když se Ševcům v olomouckém azylu podaří zvítězit nad Lokomotivem Moskva a Kodaň zároveň přehraje Tiraspol, přijde ruský celek o postup do jarní části. Předchozí zkušenost ale napovídá, že to bude mít moravský celek pořádně těžké - v Moskvě prohrál jasně 0:3. Dnešní zápas sledujte ONLINE na iSport.cz.