Kouč Zlína: Pokud není krev, žlutou bych nedával. Body doženeme příště

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 70. Alexej Mirančuk, 75. Farfán Sestavy Domácí: Zlámal – Kopečný, Hnaníček (C), Gajič, Matejov (79. Džafić) – V. Vukadinovič, Hronek (65. Janíček), Jiráček, Holzer – Traoré, Diop (72. Ekpai). Hosté: Kočenkov – Ignatěv, Pejčinović, S. Kvěrkvelija, Lysov – Farfán (81. Rotenberg), Kolomejcev (45+1. Tarasov), Igor Denisov (C), Manuel Fernandes – Anton Mirančuk (59. Éder), Alexej Mirančuk. Náhradníci Domácí: Dostál, Džafić, Janíček, Ekpai, Železník, Mehanović Hosté: Medveděv, Kasajev, Tarasov, Éder, Rotenberg, Denisov, Barinov Karty Domácí: Hronek, Gajič, Gajič, Hnaníček, Traoré Hosté: Anton Mirančuk, Alexej Mirančuk Rozhodčí Mete Kalkavan – Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar (všichni TUR) Stadion Andrův stadion, Olomouc Návštěva 4 682 diváků

Výkon byl na úrovni, že?

„Dokázali jsme eliminovat sílu soupeře, i když nám tam dvakrát proběhl. I my jsme zlobili a Lokomotiv nemohl útočnou fázi rozvinout naplno. Bylo to vyrovnané utkání, bylo se na co dívat. Bohužel jejich kvalita je tak vysoká, že si po vyloučení tu skulinu najdou a šanci dohrají. Přesto velká pochvala pro mé hráče. Dokázali jsme šedesát minut držet krok.“

V deseti už to byl aktuálně nejlepší ruský tým nad vaše síly…

„Pak už to byl boj, abychom to nějakým způsobem dohráli, doběhali. Pokoušeli jsme se dál o útoky, ale až na průnik Vukadinoviče z pravé strany nás tam obrana nepustila.“

Jak jste viděl Gajičovo vyloučení?

„Mě mrzí ta karta za hlavičkový souboj. Dnes je pravidlo, že když vás někdo trefí ramenem nebo loktem, dávají se za to žluté karty. To je pro mě moc přísné. Do toho souboje jdete, nechcete protivníkovi ublížit. Hráči toho začali zneužívat. Prohrají hlavičkový souboj, lehnou si, chytnou se za hlavu a přijde žlutá. Pokud tam není krev, já bych ji nedával.“

Závěr utkání dokulhal Petr Jiráček, dohrávali jste v podstatě v devíti. Co mu je?

„Bál jsem se o něj. Už jsem moc nechtěl, aby se vracel na hřiště. Byla to velká rána a doufám, že to není nějaká zlomenina. Má tržnou ránu, chladíme to. Petr je bojovník, gladiátor. Přivedli jsme ho sem, je vynikající člověk. Vážím si ho.“

Líbilo se vám v Evropské lize?

„Je to nádherná soutěž. Diváci vidí úplně jiný fotbal než v naší lize, vynikající hráče. Nám to přináší obrovské zkušenosti. Věřím, že je zúročíme na jaře. Chceme si to zopakovat. Máme jeden tajný cíl a tím je MOL Cup. Hraje se na jedno utkání, na které se vždycky dá připravit a porazit kohokoliv.“

Čekali jste víc bodů?

„Chtěli jsme pět bodů a máme dva. Myslím, že ve skupinách jsou ještě horší týmy. Možná, že to doženeme příště. V létě přišlo třináct hráčů. Jsme kosmopolitní tým. Jen to, aby si hráči porozuměli v kabině, je těžké. Natož na hřišti. Ale my jsme to zvládli a je to pochvala pro všechny hráče. Vyšli spolu jako lidé a začali si víc a víc rozumět i na hřišti.“