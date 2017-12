Hejda o podzimu Plzně: Takovou jízdu nepamatuju, váleli jsme

Plzeň v české nejvyšší soutěži vyhrála 15 z 16 kol a přezimuje s rekordním náskokem 14 bodů na Slavii a Olomouc. Skupinu Evropské ligy ovládla o dva body před bukurešťským FCSB a jako jediný český zástupce si soutěž zahraje i na jaře.

"Nepamatuji si, kdy to byla taková jízda. Jak v lize, tak v Evropské lize se nám to podařilo nadmíru," řekl Hejda novinářům. "Cítím na sobě i na ostatních klucích, že na balonu si víc věříme a jsme uvolněnější. Všechno si sedlo, opravdu válíme a jen tak dál," dodal plzeňský obránce.

Přesto ho ani nemrzí, že rozjeté Západočechy nyní čeká zimní přestávka. "Těch zápasů bylo tolik, že si rád odpočinu. Vyrazím do tepla a jsem rád, že máme konečně klid," usmíval se Hejda.

V Izraeli otevřel skóre ve 29. minutě z pozice hrotového útočníka, kdy mu domácí obrana dala hodně prostoru. "Až jsem se lekl, že jsem tam tak sám a nevěděl, co s tím dělat. Chtěl jsem to uklidit na první tyč, netrefil jsem to úplně čistě, ale gólman naštěstí skočil na druhou stranu. Je to můj první pohárový gól, o to to bylo lepší," popsal situaci Hejda.

Podle něj Plzni způsob hry domácího Hapoelu vyhovoval. "Myslím, že do zápasu jsme vstoupili dobře. Měli jsme nějaké šance, potom Beerševa z jednoho brejku zahrozila. Druhou půli jsme bránili, ale nějak jsme si to pohlídali. Nevím, jestli oni nějakou šanci měli, spíš si to strkali okolo půlky, což nám vyhovovalo a hráli jsme do brejků," popsal bývalý zadák Sparty, Jablonce nebo Příbrami.

K prvnímu místu ve skupině G svěřencům Pavla Vrby pomohla i překvapivá domácí porážka FCSB 1:2 s Luganem. "Já o tom osobně během zápasu nevěděl. Nevím, jak třeba kluci u lajny. Upřímně jsem to ani nečekal, že by mohla Bukurešť prohrát. Je to pro mě veliké překvapení," podotkl Hejda.