Tvrdík po vyřazení Slavie: Udělali jsme chyby, ale nechybí nám sebereflexe

Postup do Ligy mistrů nevyšel. A ani následný cíl postoupit do jarních bojů Evropské ligy nedopadl. Vedení fotbalové Slavie má po podzimní části sezony o čem přemýšlet. Po čtvrteční prohře s Astanou (0:1) se k situaci v klubu vyjádřil i šéf Jaroslav Tvrdík. „Udělali jsme chyby, ale neztratili jsme víru v úspěch naší cesty a nechybí nám sebereflexe,“ napsal na svém Twitteru.

O Ligu mistrů přišli už v srpnu a ve čtvrtek ukončili i působení v Evropské lize. Když se k tomu připočte čtrnáctibodová ztráta v HET lize na první Plzeň, dá se s klidem konstatovat, že dosavadní sezona „sešívaných“ se nevyvíjí dle představ.

A vědom si toho je i nejvýše postavený muž v Edenu, Jaroslav Tvrdík. Poté, co Slavia nezvládla duel o postup do jarního play off Evropské ligy, napsal na Twitter příspěvek, ve kterém nastínil současné postavení klubu.

„Chtěli bychom rozdávat fotbalovou radost, je to smysl existence klubu. Chápeme, že je těžké hledat pozitiva na našem podzimu. Udělali jsme chyby, ale neztratili jsme víru v úspěch naší cesty a nechybí nám sebereflexe,“ uvedl Tvrdík. „Děkujeme fanouškům za úžasnou podporu,“ dodal závěrem.

Trenér slávistických fotbalistů Jaroslav Šilhavý si nemyslí, že dnešní porážka 0:1 s Astanou, po které Pražané nepostoupili do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy, ovlivní jeho pozici u týmu. Na pátek má kouč červenobílých domluvenou schůzku s novým sportovním ředitelem klubu Janem Nezmarem.

Možná až překvapivě diplomatické vyjádření se netýkalo trenéra Jaroslava Šilhavého, který už před zápasem potvrdil, že tlaky na jeho pozici zevnitř klubu opravdu jsou.

„Takhle pracovat nejde, buď má trenérský tým důvěru, nebo nemá. Takové spekulace pořád dokola nemají smysl, nikomu to nepomáhá. Musíme si nalít čistého vína. Zprávy, které teď v médiích probíhají… taková vyjádření o mé osobě mi nepřijdou férová. I pro tým to není nic příjemného, když to vychází vlastně z klubu,“ vyslal vzkaz vedení.

Po prohře s Astanou si za svým prohlášením i nadále stál. „To, co jsem řekl, platí. Jeden zápas podle mě nerozhodne, jestli byla naše práce hodnocená jako dobrá, nebo špatná. S Honzou Nezmarem (nový sportovní ředitel Slavie - pozn. red.) máme v pátek setkání, tam se dozvíme víc. Datum, kdy bude nějaká další velká schůzka, zatím neznám,“ uvedl.