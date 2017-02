Souboj kanonýrů pro Agüera. Okradli ho o penaltu, Falcao tu svoji zazdil

Reklama na fotbal, fantazie, pohádka a lahoda. Úterní osmifinálový souboj Ligy mistrů mezi Manchesterem City a Monakem přinesl fantastickou podívanou, která vzbudila ohlas po celém fotbalovém světě. Ačkoliv byli v roli mírného favorita domácí, po první půli bylo všemu jinak.

Monako totiž dokázalo díky rybičce Radamela Falcaa a parádní trefě osmnáctiletého Kyliana Mbappeho otočit vývoj zápasu a domácí navíc srazil na kolena moment mezi oběma góly francouzského týmu. Ve 35. minutě se totiž na branku Danijela Šubašice řítil kanonýr Sergio Agüero a hostující brankář ho viditelně poslal k zemi.

Sudí Antonio Lahoz však šokoval hráče City i jeho fanoušky, ale možná i hráče soupeře, když žlutou kartu ukázal domácímu střelci za simulování a místo penalty nařídil odkop od branky. Hosté dokázali využít zaváhání rozhodčího ve svůj prospěch a do kabin šli s těsným náskokem.

Karty se ovšem obrátily krátce po poločasové přestávce. Falcao se pět minut po přestávce postavil k exekuci pokutového kopu, ale špatnou penaltu kopl pouze do rukavic pozorného Wilfreda Caballera. „Neproměněná penalta byla podle mě klíčovým momentem zápasu,“ přiznal po utkání monacký trenér Leonardo Jardim.

Krátce po zmíněném pokutovém kopu to ale tak nevypadalo. O osm minut později totiž sice srovnal parádní střelou z pravé strany Agüero, jenže po třech minutách už Monako opět vedlo po krásném lobu Falcaa. „Byl to zápas nahoru dolů a Monako nám dalo zabrat. Vzadu musíme být pevnější,“ řekl po utkání autor prvního gólu Raheem Sterling, který do osudu utkání promluvil i ve druhé půli.

V ní mnozí čekali, že druhé vedení Monaka už definitivně zlomí průběh zápasu. Omyl. Domácí nesklonili hlavy a byli odměněni. Agüero nejprve zužitkoval rohový kop a odstartoval fantastický obrat Citizens, kterým stačilo na tři vstřelené branky pouze jedenáct minut!

V 77. minutě neuhlídala hostující obrana při rohovém kopu Johna Stonese a domácí obránce poslal svůj tým podruhé do vedení. O pět minut později pak korunoval obrat Leroy Sané, který byl na konci nádherné akce domácích, kdy autor prvního gólu Raheem Sterling našel parádním obloučkem Agüera, a ten ho pouze předložil mladému záložníkovi do snadné pozice na malém vápně.

Souboj dvou střeleckých es tak vyzněl lépe pro argentinského kanonýra, ale Monako se nehodlá vzdát a s podobným výkonem může pomýšlet na úspěch. „Myslím si, že jsme hráli výborně. Hráčům gratuluji k výbornému výkonu. Udělali jsme drobné defenzivní chyby, ale osmifinále ještě zdaleka neskončilo,“ vzkázal svému soupeři kouč Jardim.

Odveta je na programu ve středu 15. března a Monako v ní potřebuje zvítězit o dvě branky. Už teď je ovšem jisté, že se fanoušci mohou těšit na další atraktivní podívanou.