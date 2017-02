Na titul musíme zapomenout, burcuje Vardy. Ranieri chce vést jako voják

Šest proher v posledních osmi zápasech, ani jedna ligová výhra v roce 2017. Taková je překvapivě mizerná bilance úřadujícího šampiona anglické Premier League. Jamie Vardy věří, že se vše ještě pořád může obrátit k lepšímu, když Leicester hodí za hlavu loňský úspěch.

„Na to, co se stalo loni, musíme úplně zapomenout. Každý z nás, od hráčů po realizační tým, musí tvrdě makat. Letos se nám vůbec nedaří, je to těžké, ale víme, že když do všeho dáme sto procent, věci se změní,“ řekl anglický útočník před středečním osmifinále Ligy mistrů proti Seville.

Souboj s ambiciózním španělským týmem, který v předchozích třech letech opanoval Evropskou ligu, je podle Vardyho nejen příjemným zpestřením. Může pro Leicester sloužit i jako odrazový můstek. „V tomhle zápase můžeme na jeden večer zapomenout na naše ligové strasti. Doufejme, že odehrajeme dobrý zápas, který nás nakopne a pomůže nám dostat se dál od sestupového pásma,“ přeje si nejlepší střelec Leicesteru v loňské sezoně.

„Z nějakého důvodu hrajeme v Lize mistrů dobře, ale v Premier League jsme si nesedli,“ nechápe Vardy, který se v této sezoně v lize trefil pouze pětkrát. „Já kritiku úplně vypouštím, soustředím se jen na to, co je důležité. To nám pomůže dostat se z naší situace.“ 720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Swansea - Leicester 2:0 • VIDEO Premier League Že zápas se Sevillou může být velkým bodem obratu si myslí i trenér Claudio Ranieri. „V lize nám nic nejde a proti Seville jsme určitě outsideři. Když budeme hrát lehce, bez tlaku, který na nás je v Premier League, budeme snad moci hrát náš fotbal. Když budeme hrát dobře, může se něco změnit. Takovýhle zápas potřebujeme,“ řekl zkušený italský trenér na tiskové konferenci. „Chci pro své hráče být matadorem, gladiátorem a vojákem,“ burcoval Ranieri před klíčovým duelem sezony. „Po minulé sezoně jsem mohl odejít a nikdo by nic neřekl. Ale chtěl jsem zůstat, protože jsem věděl, že letošek bude těžký. Chci pro Leicester vybudovat něco dobrého,“ dodal.

Leicester i přes chabé výkony v Premier League zatím prošel Ligou mistrů s jedinou prohrou a svou skupinu vyhrál. Sevillu, která podzimní část milionářské soutěže zakončila na druhém místě skupiny H za italským Juventusem a zároveň bojuje o španělský ligový titul, vyzve dnes od 20:45. Zápas vysílá O2 TV Fotbal.