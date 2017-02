SESTŘIHY Ligy mistrů: Leicester padl v Seville 1:2, Juventus zlomil Porto 2:0

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25. Sarabia, 61. Correa Hosté: 73. Vardy Sestavy Domácí: S. Rico – Escudero, Lenglet (55. Carriço), Rami, Mariano – Vitolo (C), N'Zonzi, Nasri, Sarabia – Jovetić, Correa (63. Iborra). Hosté: Schmeichel – Simpson, Morgan (C), Huth, Fuchs – Drinkwater, Ndidi – Albrighton (88. Amartey), Mahrez, A. Musa (58. Gray) – Vardy. Náhradníci Domácí: Ben Yedder, Carriço, Iborra, Kranevitter, Vázquez, Vietto, Soria Hosté: Amartey, Benalouane, Gray, Chilwell, King, Okazaki, Zieler

Leicester se trápí v domácí lize, kde mu jako senzačnímu obhájci titulu hrozí sestup. A i proti Seville to dlouho vypadalo špatně. Už po čtvrthodině hry kopali domácí penaltu, ale Joaquína Correu vychytal Kasper Schmeichel. V této sezoně Ligy mistrů to byla už 16. neproměněná penalta ze čtyřiceti.

Dánský gólman kapituloval až o deset minut později, kdy ho přesně umístěnou hlavičkou překonal Pablo Sarabia. Schmeichel dostal vůbec první gól v LM po 385 minutách, když při předchozích čtyřech startech ve skupině udržel nulu.

V prvním osmifinále Ligy mistrů prohrával Leicester v Seville už 0:2, ale gól Jaimiho Vardyho, penalta chycená Kasperem Schmeichelem a výsledek 1:2 dávají anglickému mistrovi šanci do odvety.

Vedení Sevilly po změně stran navýšil Correa, který využil akci spoluhráče Stevana Jovetiče a odčinil penaltové zaváhání. Ještě předtím trefil tyč Vitolo. Jenže v 73. minutě zaspala domácí obrana, Daniel Drinkwater našel ve vápně Vardyho a jeho gól dal Leicesteru naději.

"Drinky mi to tam dal jako na talíři. Věděli jsme, že jim můžeme zasadit ránu nějakým brejkem, a to se povedlo," radoval se Vardy. "Trpěli jsme, ale na konci jsme svou šanci využili, což je před odvetou velmi důležité," řekl trenér Leicesteru Claudio Ranieri.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 72. Pjaca, 75. Dani Alves Sestavy Domácí: Casillas – Pereira, Felipe, Marcano, Telles – H Herrera (C), D. Pereira, Neves (61. J. M. Corona), Brahimi (74. Diogo Jota) – André Silva (31. Layún), Tiquinho. Hosté: Buffon (C) – Lichtsteiner (73. Dani Alves), Barzagli, Chiellini, Sandro – Cuadrado (67. Pjaca), S. Khedira, Dybala (88. Marchisio), Pjanić – Mandžukić, Higuaín. Náhradníci Domácí: Sá, Boly, Corona, Jota, André, Layún, Torres Hosté: Neto, Benatia, Marchisio, Asamoah, Alves, Pjaca, Rugani

V Portu se zápas změnil v dobývání domácí branky, ve které stál Iker Casillas. Španělský veterán nastoupil k 56. zápasu play off v Lize mistrů, čímž se dostal na třetí místo v historickém pořadí za Cristiana Ronalda a Andrése Iniestu. Navíc se v osmifinále představil už pošestnácté, což je rekord.

Italský tým měl převahu, zvlášť když dostal Telles dvě rychlé žluté karty po sobě a byl ve 27. minutě vyloučen. Jenže Porto držel Casillas, který mimo jiné skvěle vychytal Gonzala Higuaína. Následně mu pomohla i tyč.

Fotbalisté Juventusu Turín jsou blízko postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů. V úvodním osmifinále vyhráli 2:0 na hřišti Porta, které hrálo od 27. minuty v oslabení bez vyloučeného Alexe Tellese. Portugalský celek přišel o sérii 19 zápasů bez porážky.

Juventus zachránili až náhradníci. V 72. minutě se míč šťastně odrazil ve vápně k nabíhajícímu Marku Pjacovi, který ho usměrnil k tyči. Vzápětí přišel do hry Dani Alvés a minutu na to zvýšil, poté co si na zadní tyči počkal na přetažený centr a napálil míč pod břevno. Obě trefy dělilo jen 141 vteřin. Hosté byli blízko ještě třetímu gólu, ale pokus Samiho Khediry těsně minul prázdnou branku.

Výsledek 2:0 před domácí odvetou dává Juventusu podle historických statistik šanci na postup z 98 procent. Leicester se Sevillou jsou na tom procentuálně vyrovnaně.