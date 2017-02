Souboj legend pro Buffona! Porto pohřbilo červené zatmění a génius

Massimiliano Allegri to byl, kdo vyzrál na sveřepou defenzivu FC Porto, která dlouho nehodlala umožnit Juventusu využít početní převahu. Učinil tak ukázkovým způsobem. V 67. minutě, ještě za stavu 0:0, poslal do hry útočníka Marka Pjacu. O pět minut později otevřel Chorvat skóre. Za minut nasadil Allegri do partie defenzivního Dani Alvése. A tomu trvalo jen minutu, než zvýšil na 2:0 pro Juventus.

"Mohli jsme rozhodnout dříve, ale oni dobře bránili. Nakonec jsme dali dva slepené góly, když už byli unavení. Přesně to nám předpovídal v poločase trenér. Upozorňoval nás, že musíme zůstat trpěliví a čekat na správný moment," prohlásil záložník Juventusu Miralem Pjanič.

Minutové zatmění

Moment, který výrazně ovlivnil další průběh zápasu, nastal v rozmezí 26. a 27. minuty. Hlavní role této fáze utkání se ujal Alex Telles, obránce Porta. A se vší vervou. Nejdřív přišlápl zezadu achillovku Cuadradovi a dostal za to žlutou kartu. Těžko říct, na co myslel o minutu později, když obtěžkán prvním napomenutím vletěl do souboje s Lichtsteinerem. A to takovým způsobem, že z něj prostě nemohl vyváznout bez další žluté. Hotové zatmění. Německý sudí Brych neměl jinou volbu, než poslat Brazilce do šaten.

Porto se nacpalo před vlastní šestnáctku a začalo bránit. A Juventus, velmi úsporně se pohybující, se prosazoval složitě. Ve 34. minutě vystřelil Pjanić. Slabě a téměř doprostřed. Za minutu Khedira hlavou těsně minul, to už byl přece jen zajímavější moment. A ve 39. minutě spolu poprvé změřili síly dva bývalí spoluhráči z Realu Madrid. Ke střele napřáhnul Higuaín. Mířil vedle, jeden z domácích hráčů ale ránu tečoval a usměrnil ji mezi Casillasovy tyče. Iker musel na zem, a to rychle. Byl u své pravé tyče včas a míč vyrazil.

A minutu před pauzou musel španělský gólman skákat na svou levou stranu. Těžko říct, zda by Dybalovu střelu chytil, kdyby mířila do branky. Letěla však do tyče, tam Casillas nedosáhl a od tyče se balon odrazil zpět do hřiště.

Buffon bez práce

Vedle Casillase byla utkání přímo účastna ještě jedna brankářská legenda. Nedostala se téměř do hry. Gianluigi Buffon prostě neměl naprosto nic na práci. Nejnebezpečnější situaci mu ve 47. minutě připravil spoluhráč Chiellini. Jeho malou domů musel Buffon odehrát hlavou.

Pak ale dále pokračovalo snažení Juventusu, které dlouho k ničemu nevedlo. Než se do hry vložil trenér Allegri...