Sánchez to schytává. Chyba, mávání i smích s Čechem na lavičce

Aktuální rozpoložení londýnského Arsenalu není ideální. Po dvou porážkách 1:5 od Bayernu skončil v Lize mistrů, v Premier League si zkomplikoval boj o čtvrté místo víkendovou blamáží 1:3 na hřišti Liverpoolu a fanoušci už přestávají věřit v umění Arséna Wengera. Optimisticky nevypadá ani aktuální situace kolem hvězdného Alexise Sáncheze, který si navíc zavařil v úterní odvetě s německým celkem.

Ta mu příliš nevyšla, ačkoliv první poločas nebyl ze strany anglického mužstva špatný. Osm minut po přestávce ale přišlo vyloučení kapitána Laurenta Koscielnyho, vyrovnání Roberta Lewandowskiho z pokutového kopu a sen se rozplynul. Když běžela 68. minuta zápasu, Arjen Robben dokonal obrat a definitivně pohřbil naděje Arsenalu.

Jeho gólu předcházela velká chyba Alexise Sáncheze, který se na hranici svého vápna pokoušel zpracovat míč, ale sklepl ho pouze nizozemskému borci, a ten měl jednoduchý úkol. Jeho chilský protějšek byl po čtyřech minutách vystřídán a při svém odchodu ze hřiště fanouškům mával, což anglická média nepovažují za vhodné.

A cringe, then a sigh of relief followed by a smile. Surely Alexis Sanchez is gone in the summer ?#AFCvFCB pic.twitter.com/6WOA1etf8T