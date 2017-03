4 + 2 = 6. Ďábelský Neymar se vysmál hráčům PSG, slavil s Hamiltonem

Neymar byl hlavní hvězdou večera. Získal penaltu na třetí gól Barcelony, když ale Cavani v 62. minutě snížil na 1:3, vypadalo to na definitivní konec nadějí. V 88. minutě ovšem právě Neymar z přímáku nádherně vymetl šibenici a začaly se dít věci.

Za stavu 4:1 se pak postavil k penaltě (po hodně sporném pádu Suáreze) a - jako by byl bez nervů - ji s přehledem proměnil. V tu chvíli chyběl Barceloně poslední gól, aby dokonala největší obrat v dějinách Ligy mistrů. A Neymar se rozhodl, že ho Barca prostě dá.

<p><span>Že je ve fotbale něco nemožné? Běžte s tím za Lionelem Messim a spol.! Fotbalisté Barcelony dokázali v odvetě osmifinále Ligy mistrů kousek, na který se bude ještě hodně dlouho vzpomínat. Nejenže oslavili postup po úžasné výhře 6:1, ale poslední tři góly dali navíc v posledních sedmi minutách! Jediné, co fantastický večer svěřenců Luise Enriqueho kalí, byly dvě sporné penalty. Hlavně ta na Luise Suáreze.</span></p>

V poslední minutě nastavení se napodruhé dostal před vápnem k míči, vychutnal si obránce a poslal krásný centr do vápna, kde ho uklidil do sítě střídající Sergi Roberto. Euforie, která vypukla po gólu i rychle následujícím konci zápasu, se jen těžko dá popsat.

"Tohle byl můj nejlepší zápas, který jsem kdy v kariéře odehrál. Takhle nějak bych si svoje výkony představoval. Bylo to úžasné, něco takového zažijete jen jednou za život," hlásil Neymar, jenž prý Roberta vyslal do vápna, kde ho pak přesně našel. "V závěru nastavení jsem jen řekl Sergimu, ať jde do vápna, že by mohl dát gól. A on to naplnil," usmál se spokojeně.

Sociální sítě se z triumfu Barcelony zbláznily. Do ruchu rychle začali přispívat i samotní fotbalisté - a Neymar vedl i tady. Fotku ze šatny rozeslali prakticky všichni, Brazilec ale dodával další munici.

Snímek s šampionem F1 Lewisem Hamiltonem byl jen začátek, na instagramové Stories začal sypat fotky a videa, třeba jak slaví dlouho do noci se Samuelem Umtitim nebo jak jeho otec pije panáka.

Vše ale začalo hodně drsným vtípkem - Neymar si „vypůjčil“ fotku záložníka PSG Adriena Rabiota, na které spolu s Layvinem Kurzawou slaví výhru v prvním vzájemném duelu. Bohužel pro ně ale součet jejich zvednutých prstů dělá šest, tedy dardu, kterou dostali na Camp Nou. A Neymar jim to nemilosrdně sečetl a poslal do světa…