PSG po výprasku od Barcelony: Pláč v kabině, tichý let i útok na auta

„Hráči PSG přišli do šatny úplně zničení. Bylo naprosté ticho, nikdo se na sebe ani nepodíval. Pak to jeden hráč nevydržel a rozplakal se,“ popisuje atmosféru v kabině poražených reportér francouzského serveru RMC Sport Mohamed Bouhafsi. Ticho prolomil až trenér Unai Emery. „Nedokážu najít slova. Zklamali jsme. Naše mise je u konce. Nic víc už neuděláme,“ řekl skleslým hráčům.

Pařížanům nepomohla ani cesta domů, kam letěli o půl třetí ráno. „Atmosféra v letadle byla hrozná. Ani pohled, ani slovo. Celý tým vypadal mrtvě,“ pokračuje Bouhafsi. Kapitán týmu Thiago Silva podle jeho informací za celý let nepromluvil, a jediní, kteří se snažili spoluhráčům zvednout náladu, byli mladý stoper Presnel Kimpembe a záložník Hatem Ben Arfa. Ti byli při šestigólovém výprasku pouze na lavičce.

Hráče PSG na letiště „přivítal“ dav naštvaných fanoušků. Slovního napadení byl ušetřen jen střelec branky Edinson Cavani. Rozlícení příznivci se pustili i do aut hráčů, což zástupci klubu veřejně odsoudili. Z roje vzteklých francouzů si nic nedělal Thiago Motta, který se rozhodl, že odjede z letiště, i kdyby musel jet skrz dav.

Just Thiago Motta ramming his car into an abusive #PSG fan at the airport last night pic.twitter.com/70Cs9k8TY5