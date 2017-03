Shakespearovo nové drama! Vardy vydeptal Nasriho, zářil Schmeichel

Jako kdyby se Velká Británie vrátila do minulosti. Do časů, kdy vydával skvostná díla slavný anglický dramatik William Shakespeare. Pompézní příběh anglického šampiona Leicesteru City totiž dostal nový rozměr. Zatímco v Premier League jsou „Foxes“ zralí na sestup, v Champions League smazali svěřenci trenéra Craiga Shakespeara manko ze Sevilly a po výhře 2:0 postoupili do čtvrtfinále. Do fáze, kde byl například Arsenal naposledy v roce 2010.