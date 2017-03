Nasri vs. Vardy = blbec vs. herec! Experti i fanoušci řeší konflikt v LM

Konflikt vyvrcholil v 74. minutě. Nasri už nevydržel Vardyho provokace a naznačil úder hlavou, načež se Vardy zakymácel jako vrba ve větru. Oba aktéři sporu dostali od rozhodčího pohotově žlutou kartu, nicméně pro Francouze už to byla druhá a ze hřiště se tak poroučel předčasně. Spoluhráči ho ještě cestou museli držet dát od anglického útočníka.

RED CARD! Samir Nasri sent off for this foolish headbutt on Jamie Vardy #LeiSev #UCL



pic.twitter.com/QmuNCj8fTb — Foul Throw (@foulthrownet) March 14, 2017

Samir Nasri hasn't finished with Jamie Vardy by the looks of it. Fancy this will go off in the tunnel later👊 #LEISEVpic.twitter.com/nlIUtPgIlQ — CaughtOffside (@caughtoffside) March 14, 2017

Nad Nasriho chováním kroutil hlavou legendární záložník Steven Gerrard ve studiu BT Sport. „Věděl, že už má žlutou. Od hráče s jeho zkušenostmi je to chování blbce a amatéra,“ řekl. Přisadil si i Rio Ferdinand. „Seville jeho vyloučení prospělo. Hrál v tempu přátelských zápasů, všechno jen zpomaloval,“ rýpla si legenda United.

Fanoušci na sociálních sítích ale viděli i druhou stranu mince. Na rozdíl od anglických novinářů neocenili, jak Vardy nalákal Nasriho do pasti a chytře ho nechal oslabit španělský celek, naopak považovali chování anglického útočníka za šokující.

Slavný golfista Shane Lowry dokonce v žertu zalitoval, že už jsou rozdány filmové Oscary. „Vardy rád simuluje, ale jeho jméno nezní jihoamericky, tak to nikomu nevadí,“ napsal zase jeden z fanoušků Barcelony v reakci na to, že britská média přehlížejí Angličanovo chování, i když se pustila do přihraných pádů Luise Suáreze.