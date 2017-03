Hříšník Nasri se opřel do Vardyho: Jsi podvodník, takhle se chlap nechová!

Byl to on, na kom si fanoušci i média smlsli. Záložník Sevilly Samir Nasri se nechal v odvetě osmifinále Ligy mistrů hloupě vyloučit a jeho tým nakonec vypadl. Francouzský fotbalista ale nesouhlasí s tím, že by to bylo zasloužené. Podle něj je na vině hlavně útočník „lišek“ Jamie Vardy. Proč?

Nasri se s Vardym chytl, šli k sobě, lehce se dotkli hlavama a útočník Leicesteru se zakymácel, i když na trávník nespadl. Přesto právě tento moment záložníka Sevilly hodně naštval. „Myslel jsem, že jsou angličtí hráči tvrdší,“ rýpl si po zápase.

Trest byl ale logický, oba hráči dostali žlutou kartu. Problém Sevilly byl v tom, že pro Nasriho byla druhá a musel tedy ven. Sevilla sice i o deseti kopala penaltu, ale nedala a více už bez jednoho muže na hřišti nezvládla.

Nasri celý konflikt hodil na Vardyho. „Strčil do mně a já řekl 'Co děláš?'. Pak šel ke mně, dotkli jsme se hlavama a on spadl. Zahrál to dobře,“ tvrdil Francouz. Nemá sice úplně pravdu, protože Vardy nespadl, ale teatrálnost přidal.

„Pro mě je podvodník,“ pokračoval Nasri. „Kdyby to nebyl anglický hráč, tamní tisk by si ho vychutnal a napsal by, že podváděl. Takhle chlapi nehrají,“ dodal.

Není překvapením, že Vardy má na situaci opačný názor. Útočník mistrovského Leicesteru každopádně poskytl jen velmi krátké prohlášení. „Nejsem podvodník a nikdy jsem nebyl. Víc k tomu říkat nebudu,“ tvrdil. Podobně se zachoval klub.

Nasri si ale jel svoje. „Nejradši bych si o tom s Vardym promluvil hned po zápase, ale všude je hodně kamer a pořadatelů. A já nechci dostat trest pro příští sezonu Ligy mistrů,“ řekl. „To, co mu chci vzkázat, stejně nemůžete publikovat,“ dodal nasupeně.