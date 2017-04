ONLINE: Dortmund - Monaco 0:2. Hráči podpořili zraněného Bartru

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 19. Mbappé, 35. S. Bender (vl.) Sestavy Domácí: Bürki – Papastathopoulos, S. Bender, Ginter – Piszczek, Guerreiro, Weigl, Schmelzer (C) – Dembèlé, Kagawa – Aubameyang. Hosté: Subašić – A. Touré, Glik, Jemerson, Raggi – B. Silva, Fabinho, Moutinho, Lemar – Falcao (C), Mbappé. Náhradníci Domácí: Weidenfeller, Şahin, Mor, Pulišić, Merino, Passlack Hosté: Jorge, Dirar, De Sanctis, Germain, Cardona, Diallo, N'Doram Karty Domácí: Papastathopoulos, Ginter Rozhodčí D. Orsato – M. Tonolini, L. Manganelli (všichni Itálie) Stadion Signal Iduna Park, Dortmund

19:21 0:2. Domácí obránce Bender si dal vlastní gól

19:05 0:1 Mbappé poslal hosty do vedení, při gólu byl však v ofsajdu.

19:03 Monaco nedalo penaltu! Fabinho poslal míč mimo branku.

18:57 Hráči podpořili zraněného obránce Marca Bartru navléknutím speciálních triček, brankář Roman Bürki měl na sobě dokonce Bartrův dres.

18:45 Utkání začalo.



18:01 GALERIE: Jak to vypadá před stadionem

17:58 Sestava Monaka

17:49 Dortmund už oznámil sestavu pro dnešní zápas. Fanoušci Monaka přivítali hlasitým chorálem domácí hráče na rozcvičení.

— Borussia Dortmund (@BVB) 12. dubna 2017

17:43 Domácí hráči budou mít během rozcvičení na sobě speciální trička, kterými vyjádří svou podporu pro zraněného spoluhráče Marca Bartru, jenž jako jediný z fotbalistů utrpěl při včerejším výbuchu vážnější zranění.

17:34 Na stadion dorazilo v pořádku i domácí mužstvo Borussie.

👏 Die Mannschaft ist da! // The team has arrived! #bvbasm pic.twitter.com/krtw0Phr0i — Borussia Dortmund (@BVB) 12. dubna 2017

17:26 Autobus s hráči Monaka bezpečně dorazil za doprovodu policie na stadion.

17:22 Před večerním zápasem německá policie posiluje hlídky ve městě. Občany prosí, aby se v případě jakéhokoliv problému, okamžitě obrátili na strážníky.

Am Hbf #Dortmund und anderswo - Sprechen Sie die #BPOL bitte unmittelbar an, wenn Sie Hilfe benötigen oder Verdächtiges beobachtet haben. pic.twitter.com/cGKZGxUMYB — Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) 12. dubna 2017

17:00 Podporu už vyjadřují i zahraniční kluby a mezi ně se zařadila také pražská Slavia. Vršovický celek na svém Twitteru vyjádřil zděšení nad včerejším útokem a dnešní utkání MOL Cupu proti Karviné věnuje právě Dortmundu a Monaku.

Slavia je otřesena útokem na @BVB. Tento čin ale ukázal respekt a solidaritu mezi fanoušky. Dnešní zápas věnujeme @BVB a fans obou soupeřů. pic.twitter.com/UUHPurHupk — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) April 12, 2017



16:50 Psi jsou pro policii důležitým pomocníkem a jinak tomu není ani v Dortmundu. Německým policistům pomáhá speciálně vycvičený pes v okolí stadionu, který preventivně obchází.

#BPOL ist zur Überwachung der Anreise zu #BVBASM am #SIP vor Ort. Unser Suchhund S'mausi leistet einen tierischen Beitrag zur Sicherheit. pic.twitter.com/fpMA1rHB2u — Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) April 12, 2017



16:15 Španělský obránce vyvěsil na svůj Facebook fotku s pozdravem a vzkazem pro fanoušky. Se sádrou na ruce, s úsměvem a zdviženým palcem jim vzkázal: "Lepším se. Děkuji všem za vaší podporu a vší silou podporuji své spoluhráče i fanoušky v dnešním utkání!"

Hello! As you can see I am doing much better. Thanks for all your messages! All my strength to my team mates, fans and to @BVB for tonight! — Marc Bartra (@MarcBartra) April 12, 2017



16:07 Úředně nepotvrzené informace o totožnosti útočníků už přinášejí německá média. Jedním z dvojice podezřelých je podle listu Kölner Stadt-Anzeiger pětadvacetiletý Iráčan žijící ve Wuppertalu a druhým osmadvacetiletý Němec z obce Fröndenberg. Obě města leží v blízkosti Dortmundu na západě spolkové republiky.

Oba muži mají mít blízko k IS. Úřady mají podle deníku důkazy, že se přinejmenším jeden z podezřelých mohl v době útoku nacházet poblíž místa činu. Agentura DPA uvedla, že právě Iráčan byl v souvislosti s útokem zadržen.

16:00 Tak komu vlastně patří? Zraněnému Marcu Bartrovi vyjadřují podporu i fanoušci Monaka. Originálně.



15:55 V okolí Signal Iduna Park už je opět pozitivní a zápasová atmosféra. Ačkoliv do startu zápasu zbývají necelé tři hodiny, u stadionu už se objevují první fanoušci Dortmundu i Monaka.



15:15 Marc Bartra v noci podstoupil operaci a podle oficiálního Twitteru německého klubu by mohl dnešní utkání svých spoluhráčů sledovat v televizi.

14:10 Výbušnina měla podle policie dosah až 100 metrů.

14:07 Policie už má dva podezřelé a prvního z nich zadržela. Motiv útočníků je stále nejasný.

14:05 Co se týče nalezených dopisů, policie našla tři identická psaní v okolí útoku. Druhý dopis, o kterém se mluvilo a přišel od levicových extrémistů, policie zpochybňuje. Nelze však zveřejnit konečný výsledek celkového rozboru.

14:03 První informace z tiskové konference mluví o tom, že výbušniny byly naplněny kovovými kolíky, tudíž mohla mít exploze daleko horší následky. Jeden z nich se dokonce zapíchl do opěradla sedadla autobusu. Policie předpokládá teroristický útok a nevylučuje ho ze strany islamistů.

14:01 Zajímavou odměnu mohou získat ti, kteří u sebe ubytovali fanoušky Monaka. Na aplikaci Borussie mohou vyhrát dvě VIP vstupenky na večerní duel.

Ihr habt ein #bedforawayfans angeboten? Dann beantwortet diesen Tweet! Wir verlosen mit @pesleague bis 15h unter allen 2 VIP-Tickets #bvbasm pic.twitter.com/JLZPYpv1lN — Buzz09 (@buzz09app) April 12, 2017

14:00 Právě teď začala oficiální tisková konference k průběhu vyšetřování.

12:55 Německá kancléřka Angela Merkelová označila útok na tým Dortmundu jako odporný čin. Zprávami o útoku byla podle svého mluvčího Steffena Seiberta zděšena. Ministr vnitra Thomas de Maiziére dnes ze solidarity pojede do Dortmundu na odložené utkání čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem. Kancléřka už se telefonicky spojila s prezidentem klubu Hansem-Joachimem Watzkem a vyjádřila celému klubu podporu. Během telefonátu zároveň ocenila, že se klub postavil situaci čelem a do utkání s Monakem (18:45) nastoupí.

12:30 Hráči Borussie po úterním večerním útoku strávili noc na dnešek s rodinami a dopoledne se sešli v tréninkovém centru ve východní části města. Na místo dorazili vlastními vozy, kterými také komplex opustili. Druhý klubový autobus vjel do centra po týmovém tréninku. Areál střežila policie a do okolí dorazili i někteří fanoušci.

Die #BVB-Spieler verlassen nach und nach das Trainingsgelände in #Brackel. pic.twitter.com/x0drbhMpUl — Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) April 12, 2017



11:55 K podpoře fanoušků Monaka se připojil také jeden z partnerů Borussie. Letecká společnost Eurowings nabídla všem fanouškům francouzského celku, kteří se s ní přepravovali na utkání, zdarma přebookování letenek.

11:45 Večerní zápas se odehraje za zvýšených bezpečnostních opatření. Některá z aut přijíždějící ke stadionu se budou muset podrobit kontrole zavazadlového prostoru nebo podvozku. Opatření se týkají také Bayernu s Realem. Hotel madridského týmu už v úterý večer střežily desítky policistů, někteří z nich v neprůstřelných vestách. Autobus, kterým Real pojede na večerní zápas, projde zvláštní kontrolou. Pečlivě sledované jsou i příjezdové cesty k mnichovskému stadionu. Více čtěte ZDE

Fotbalisté Realu Madrid jsou v Mnichově pod bedlivým dohledem. Chrání je více než 30 policistů. • Foto ČTK

11:40 Tým se po psychicky náročné noci chystá na večerní utkání s Monakem, které chce odehrát pro Marca Bartru. "Všichni jsme v šoku a myslíme na něj. Doufáme, že bude zase brzy v pořádku. Ten zápas odehrajeme pro něj," řekl kapitán Marcel Schmelzer. Operace zlomené ruky španělského obránce proběhla bez komplikací.

11:20 Vyšetřovatelé pracují se dvěma dopisy. První, nalezený v blízkosti výbuchu, mluví také o tom, že se jedná o odvetu za útoky v Sýrii. Policisté však připouští, že může jít pouze o úmyslně podstrčený falešný důkaz a o útok islamistů se jednat nemusí. Ve druhém dopise, odeslaném na antifašistický webový portál se pro změnu píše o tom, že útok byl odvetou za měkký přístup klubu k neonacistům a rasistickým fanouškům.

10:50 Novinky zatím nepřichází, ale fotbalisté Dortmundu už trénují před večerním utkáním. "V kabině jsem hráčům řekl, aby ukázali společnosti, že nebudeme ustupovat teroru," řekl prezident Borussie Hans-Joachim Watzke.

Die Mannschaft trainiert derzeit und bereitet sich auf das Spiel heute Abend vor. #bvbasm pic.twitter.com/G4BjpCmFzU — Borussia Dortmund (@BVB) April 12, 2017

9:45 Taková solidarita se jen tak nevidí! Když kvůli explozím u autobusu Dortmundu došlo k odložení čtvrtfinálového utkání Ligy mistrů s Monakem, ukázalo se, jak fotbaloví fanoušci umí táhnout za jeden provaz. Příznivci Borrussie začali na sociálních sítích nabízet nocleh divákům, kteří na zápas dorazili podpořit jejich soupeře. Více čtěte ZDE

Fanoušci Dortmundu u sebe nechali přespat příznivce z Monaka • Foto Koláž iSport.cz

9:40 Další informace z vyšetřování budou oficiálně poskytnuty na tiskové konferenci ve 14 hodin.

9:20 Podle informací policie začíná nalezený dopis slovy: "Ve jméno Alláha milosrdného, slitovného..." a odkazuje na prosincové teroristické útoky v Berlíně. Policie ale zatím útoky teroristů nepotvrdila, protože dopis neobsahuje žádné poznávací znaky teroristické milice IS a může jít pouze o zástěrku. Psaní zkoumají odborníci, ale stále se může jednat například o útok chuligánů.

08:10 Poslední informace hovoří o tom, že zraněn byl při útoku také jeden policista. Muž, který na motocyklu doprovázel německý tým na cestě na stadion k zápasu s AS Monako, utrpěl podle policejní mluvčí akustické trauma a šok.

Úterý 11. dubna

23:50 Dortmundská policie vychází z toho, že trojice výbuchů poblíž autobusu fotbalistů Dortmundu byla cíleným útokem na sportovce. Zatím není jasné, co stojí v jeho pozadí, vyloučena ale není žádná možnost, řekl na večerní tiskové konferenci dortmundský policejní prezident Gregor Lange. Státní zastupitelství útok vyšetřuje jako pokus o zabití.

Státní zástupkyně Sandra Lückeová dnes uvedla, že se blízko místa činu našlo psaní. Jeho obsah neupřesnila. Nyní ho prověřují policisté.

23:35 Dortmundská policie chystá na středu před zápasem Ligy mistrů s Monakem rozsáhlé nasazení jednotek. Zavedla zvláštní ochranná opatření pro fotbalisty.

23:32 Obránce Bartra, který utrpěl zranění při explozi u autobusu Dortmundu, utrpěl několik zlomenin ruky a před půlnocí zamířil na operaci.

Diagnose bei @MarcBartra: Speichenbruch und Fremdkörper-Einsprengungen am rechten Handgelenk. Er wird z.Zt. operiert. Gute Besserung, Marc! pic.twitter.com/Ngw7kIdSr0 — Borussia Dortmund (@BVB) 11. dubna 2017

23:30 Státní zastupitelství vyšetřuje útok na fotbalisty Dortmundu jako pokus o vraždu. V blízkosti místa činu se našlo psaní, které se prověřuje.

23:25 Policie vychází z toho, že trojice výbuchů byla cíleným útokem na fotbalisty Dortmundu. Není jasné, co stojí v jeho pozadí. Nevylučuje žádnou možnost.

23:20 Policejní prezident z Dortmundu Gregor Lange: "Vycházíme z toho, že šlo o cílený útok na fotbalisty Dortmundu. Policejní složky jsou v pohotovosti, terén zkoumáme i ze vzduchu. V tuto chvíli není jasné, co za útokem stojí, nevylučujeme žádnou možnost."

23:15 Policie informuje, že odjezd všech fanoušků ze stadionu a situace na nádraží v Dortmundu byla naprosto bez problémů.

22:53 Podle informací německého Bildu se hráči Dortmundu sejdou zítra v 10 dopoledne, aby se pak společně nachystali na večerní odložený zápas.

22:45 Hodně sil a zdaru popřál fotbalistům Dortmundu i stoper Bayernu Mnichov Jerome Boateng.

Hope everybody is okay! 🙏🏾 @BVB — Jerome Boateng (@JB17Official) 11. dubna 2017

22:40 Policie zatím neví, o jakou výbušninu šlo. Později večer oznámila, že objevila podezřelý předmět u hotelu Borussie. Nic konkrétního však k nálezu neuvedla.

22:32 Ve 23.00 proběhne tisková konference policie v Dortmundu, kde budou sděleny další informace k dnešnímu útoku na autobus Borussie.

22:24 Borussia fanouškům oznámila, že původní zítřejší otevřený trénink je kvůli incidentu zrušený.

22:14 Podporu Borussi vyjádřil i trenér Bayernu Mnichov Carlo Ancelotti, jehož klub odehraje své čtvrtfinále Ligy mistrů zítra na svém stadionu proti Realu Madrid.

We give all our support to @BVB and wish @MarcBartra an early recovery. — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 11. dubna 2017

22:11 Martin Schulz, kandidát na německého kancléře za SPD: "Jsem šokovaný. Brzké uzdravení. A všem fanouškům dobrou a bezpečnou cestu domů."

Ich bin schockiert. Gute Besserung! Und allen Fans eine gute und sichere Heimreise! https://t.co/XwqW9lX6ME — Martin Schulz (@MartinSchulz) 11. dubna 2017

22:07 Německá tisková agentura DPA informovala o tom, že zatím nemá důkazy o tom, že by se v Dortmundu jednalo o teroristický čin.

22:01 Švýcarský server Blick cituje gólmana Borussie Romana Bürkiho, který seděl v poškozeném autobuse. "Autobus zatočil na hlavní silnici, když v tom se ozval ohromný třesk, reálná exploze. Všichni, kdo mohli, v autobuse lehli na zem. Netušili jsme, jestli se nemůže stát ještě něco horšího," popsal 26letý brankář hrůzné chvilky.

21:50 Německá policie prostřednictvím Twitteru poděkovala všem fanouškům za bezproblémové vyklizení stadionu. Zároveň ujistila, že jednotky v Dortmundu budou pracovat celou noc a hledat případné pachatele.

21:45 Borussia fanouškům nabízí možnost vrátit vstupenky do dnešní 23. hodiny, jinak platí i na zítřejší termín odloženého duelu.

21:40 Přímo na stadionu Borussie byl někdejší fotbalista a nynější expert České televize Luděk Zelenka. Podle jeho slov ve vysílání poločasového studia ČT fanoušci opouštěli stadion spořádaně a v klidu, diváci nejdřív nevěděli, co se pořádně stalo.

21:24 Španělský server El Partidazo cituje matku zraněného Marka Bartry. Potvrdila, že její syn je v nemocnici ve stabilizovaném stavu a utrpěl lehčí poranění ruky.

Informa @agarciamuniz que la madre de Marc Bartra confirma que su hijo está hospitalizado y que sufre heridas leves en un brazo. — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 11. dubna 2017

21:16 Borussia Dortmund nabízí nocleh hostujícím příznivcům Monaka, aby mohli setrvat ve městě do zítřejšího zápasu.

Dear supporters of @AS_Monaco_EN! If you need accommodation in Dortmund, please check #bedforawayfans. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11. dubna 2017

21:00 Podle policie byly výbušniny ukryté v křoví u silnice. "Celý tým je v šoku. Takovéhle obrázky z hlavy nedostanete. Doufám, že se mužstvo sebere natolik, aby mohlo zítra hrát," uvedl ředitel Borussie Hans-Joachim Watzke v rozhovoru pro televizní stanici Sky.

20:50 Exploze poničily týmový autobus na dvou místech krátce po odjezdu z hotelu, zhruba deset kilometrů od stadionu vestfálského klubu. Při výbuchu se vysypalo několik oken.

20:35 Krizový štáb na stadionu následně rozhodl, že zápas se uskuteční ve středu od 18:45. "Hráči jsou v bezpečí. Na stadionu a kolem něj nehrozí žádné nebezpečí," informovala Borussia na svém twitterovém účtu po incidentu, který se stal necelé dvě hodiny před plánovaným výkopem.

20:30 Klub už oficiálně požádal fanoušky na stadionu, aby zachovali klid. Fandové Monaka na stadionu skandují: "Dortmund, Dortmund!"

20:25 Podporu už na sociálních sítích vyjádřila také Barcelona, která hraje od 20:45 na hřišti Juventusu. Španělský klub podpořil německý celek i svého bývalého hráče Marca Bartru.

All of our support to @MarcBartra, @BVB and their fans — FC Barcelona (@FCBarcelona) 11. dubna 2017

20:15 Při výbuchu byl jeden člověk zraněn. Podle německého listu Bild jde o španělského obránce Marca Bartru, který byl převezen do nemocnice.

20:10 Autobus fotbalistů Dortmundu cestou na čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem poškodila exploze. Jeden člověk byl zraněn. Není jasné, zda se bude hrát.