Barcelonské výprasky. Minule 0:4, teď 0:3. Noční můra ožívá, řekl Enrique

V osmifinále Ligy mistrů prohráli první zápas s Paris St. Germain 0:4 a pak senzačně postoupili po historickém vítězství 6:1. Teď fotbalisté Barcelony padli v úvodním čtvrtfinále na půdě Juventusu Turín 0:3. Mohou znovu blamáž proměnit v euforii? Nejdřív se musí vzpamatovat z dalšího zklamání. "Bylo to, jako když znovu ožívá noční můra. Noční můra, kterou si všichni fanoušci Barcelony museli nedávno projít. Nesu za to stojednaprocentní odpovědnost," uvedl trenér Barcelony Luis Enrique.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 7. Dybala, 22. Dybala, 55. Chiellini Hosté: Sestavy Domácí: Buffon (C) – Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Sandro – Pjanić (89. Barzagli), S. Khedira – Cuadrado (73. Lemina), Dybala (81. Rincón), Mandžukić – Higuaín. Hosté: ter Stegen – Roberto, Piqué, Umtiti, Mathieu (46. A. Gomes) – Rakitić, Mascherano, Iniesta (C), Messi – L. Suárez, Neymar. Náhradníci Domácí: Neto, Lichtsteiner, Barzagli, Rincón, Marchisio, Lemina, Asamoah Hosté: Cillessen, Digne, Alba, Gomes, Suárez, Alcácer, Aleñá Karty Domácí: Dani Alves, Mandžukić, S. Khedira, Lemina Hosté: L. Suárez, Iniesta, Umtiti Rozhodčí Marciniak – Sokolnicki, Listkiewicz (vš. Polsko) Stadion Juventus Stadium, Turín (kapacita: 41 000)

Barcelona poprvé pod Enriquem, který po sezoně u týmu skončí, prohrála dva venkovní zápasy Ligy mistrů za sebou. Kouč nemohl pochopit, že se jeho tým z výprasku na hřišti PSG nepoučil.

"Byl to velmi podobný první poločas jako v Paříži. Když tímto způsobem odevzdáte poločas, je jasné, že přijdou problémy. Druhý poločas už byl lepší, dokonce jsme byli i lepším týmem a měli jsme dát gól. Bohužel jsme neměli ani štěstí, abychom se v tenhle černý večer dostali zpět do dvojutkání," prohlásil Enrique.

Jak tedy naladit Messiho a spol., aby byli schopni znovu předvést neuvěřitelný obrat? "Je těžké teď myslet na to, že vytáhneme další výkon jako ten proti PSG. Na druhou stranu jsem si myslel i po zápase s Paříží, že je to nepravděpodobné. Od zítřka bude čas na to se zvednout a myslet na to, že potřebujeme dát tři góly na srovnání dvojzápasu a čtyři na postup," dodal Enrique.

Trenér Massimiliano Allegri označil úterní vítězství za nejlepší výsledek za dobu jeho tříletého působení na lavičce fotbalistů Juventusu Turín. Vzhledem k historickému obratu katalánského soupeře v předchozím kole ale před venkovní odvetou brzdil nadšení.

"Víme, co Barcelona doma dovede, nedávno jsme to viděli. Nedovedu procentuálně odhadnout naše šance na postup, ale vím, že to je jen první krok. V Barceloně to bude jiný příběh a my se tam musíme pokusit dát gól," doplnil Allegri.