SESTŘIHY: Real góly Ronalda otočil s Bayernem, Atlético – Leicester 1:0

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25. Arturo Vidal Hosté: 47. Ronaldo, 76. Ronaldo Sestavy Domácí: Neuer – Lahm (C), Javi Martínez, J. Boateng, Alaba – Alonso (64. Bernat), Arturo Vidal – Robben, Th. Alcântara, Ribéry (66. Costa) – T. Müller (81. Coman). Hosté: Navas – Carvajal, Nacho Fernández, Ramos (C), Marcelo – Modrić (90+1. Kovačić), Casemiro, Kroos – Bale (59. Asensio), Benzema (83. James Rodríguez), Ronaldo. Náhradníci Domácí: Ulreich, Bernat, Rafinha, Costa, Coman, Kimmich, Sanches Hosté: Casilla, Rodríguez, Kovačić, Morata, Asensio, Isco, Danilo Karty Domácí: Alonso, Javi Martínez, Javi Martínez, Arturo Vidal Hosté: Kroos, Carvajal Rozhodčí Rizzoli – Di Fiore, Meli Stadion Allianz Arena, München

"Vyhráli jsme první zápas, ale ten zatím o ničem nerozhoduje. Bayern má obrovskou kvalitu a v odvetě můžeme ještě trpět," řekl novinářům kouč Realu Zinédine Zidane.

Bayern, kterému kvůli zraněnému ramenu chyběl nejlepší střelec Lewandowski, se dostal do vedení ve 25. minutě. Thiago našel z rohového kopu Vidala a ten se prosadil razantní hlavičkou. Chilský záložník mohl v nastavení první půle zvýšit z penalty po Carvajalově ruce, ale branku vysoko přestřelil.

Německého šampiona Vidalovo selhání po změně stran mrzelo. Ve 47. minutě totiž vyrovnal pohotovou ranou Ronaldo a v LM se prosadil poprvé po 659 minutách. Obránce Martínez pak během tří minut dostal dvě žluté karty a poslal Bayern na téměř půl hodiny do deseti.

"V prvním poločase jsme měli utkání zcela pod kontrolou, ale nedokázali jsme využívat volných prostorů. Gólem na 1:1 se Real vrátil do hry a červená karta zápas zlomila," uvedl kapitán a obránce Bayernu Philipp Lahm.

Ronalda nejprve ve velké šanci vychytal Neuer, ale kapitán portugalské reprezentace si spravil chuť v 77. minutě, kdy propálil domácího gólmana a zařídil Realu nadějnou výhru. Fotbalisté Bayernu uzavřeli rekordní domácí vítěznou sérii v LM na 16 zápasech.

720p 480p 360p 240p <p>Obhájce trofeje Real Madrid v úvodním čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů po obratu zvítězil 2:1 na hřišti oslabeného Bayernu Mnichov. Oba góly "Bílého baletu" vstřelil hvězdný kanonýr Cristiano Ronaldo, který jako první hráč zaznamenal sto gólů v evropských pohárech. </p> REKLAMA SESTŘIH Ligy mistrů: Bayern - Real 1:2. Ronaldovy góly dokonaly obrat • VIDEO O2 TV Sport

Atlétiku pomohla sporná penalta

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29. Griezmann Hosté: Sestavy Domácí: Oblak – Torres Juanfran, Savić, Godín, Luís – Saúl, Gabi (C), Koke, Ferreira-Carrasco (65. Á. Correa) – Griezmann, F. Torres (75. Partey). Hosté: Schmeichel – Simpson, Benalouane, Huth (C), Fuchs – Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton – Vardy (77. Slimani), Okazaki (46. A. King). Náhradníci Domácí: Cerci, Correa, Gaitán, Giménez, Hernández, Moreira, Partey Hosté: Amartey, Gray, Chilwell, King, Slimani, Ulloa, Zieler Karty Hosté: Albrighton, Benalouane, Huth Rozhodčí Eriksson – Klasenius, Wärnmark Stadion Estadio Vicente Caldéron, Madrid

Atléticu zajistil nejtěsnější náskok ve 28. minutě z penalty Francouz Griezmann, kterého po dlouhém úniku fauloval Albrighton. Hostům nepomohly stížnosti, že ke kontaktu došlo ještě před pokutovým územím. "Bohužel jsme doplatili na velmi špatné rozhodnutí. K faulu jednoznačně došlo mimo šestnáctku," upozornil brankář Leicesteru Kasper Schmeichel.

Domácí častěji drželi míč, ale moc jasných šancí si nevytvořili. V závěru mohl zvýšit Torres, který se dostal za obranu, ale v rozhodující chvíli podklouzl.

Hráči Leicesteru potvrdili, že jsou nejméně produktivním čtvrtfinalistou této sezony a důležitý venkovní gól si neodvezli. Atlético doma vyhrálo 29. z posledních 35 pohárových duelů a udrželo v Madridu neporazitelnost s anglickými soupeři.

"Bylo to hrozně bojovné utkání. Pro nás je to dobré vítězství, ale odveta bude těžká. Stále je o co hrát," konstatoval trenér Atlética Diego Simeone.

720p 480p 360p 240p <p>Atlétiku Madrid zajistil nejtěsnější náskok ve 28. minutě z penalty Francouz Griezmann, kterého po dlouhém úniku fauloval Albrighton. Hostům nepomohli stížnosti, že ke kontaktu došlo ještě před pokutovým územím.</p> REKLAMA SESTŘIH Ligy mistrů: Atlético - Leicester 1:0. Rozhodla sporná penalta • VIDEO O2 TV Sport