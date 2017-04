Klenot Juventusu. Dybala zastínil Messiho, chce ho Real i Barcelona

Rozený střelec, zabiják. Na co sáhne, to promění ve zlato. Jako v úterý. Bum! Bum! Dvě střely, dva góly. Za patnáct minut bylo ve čtvrtfinále Ligy mistrů po Barceloně. „O tomhle jsem vždycky snil,“ jásal po výhře Juventusu 3:0. Jmenuje se Paulo Dybala. Je mu teprve třiadvacet let, a teď o něm mluví celý svět. Italský mistr si služeb talentovaného šikuly obzvlášť cení. S jednou ze svých největších hvězd prodloužil smlouvu do roku 2022.

V Argentině označují Paula Dybalu za nového Lionela Messiho. Jsou krajané, jsou góloví a mají obrovský talent. „Ale já nejsem Messi. Tohle by měli lidé vědět,“ zdůraznil snajpr z Juventusu.

„Chápu ta očekávání, ale nechci být ,nový Messi‘ nebo ,budoucí Messi‘. Jsem a budu Dybala!“ Jenže tomu srovnání neuteče. Ne potom, co zastínil zkušenějšího spoluhráče z argentinské reprezentace.

Ne potom, co zničil Barcelonu fenomenálním výkonem, odpracovaným a okořeněným dvěma góly - z otočky mezi statickými obránci a střelou z voleje umístěnou k tyči.

„Dřel jako dělník na šichtě a stal se noční můrou Katalánců,“ napsal španělský list Marca. „Byl jako Messi, zatímco Messi nehrál jako Messi,“ rýpnul si.

Dybalovi je dlouhodobě predikována zářná budoucnost. Už když se v osmnácti letech zjevil v Palermu, bylo jasné, že tam dlouho nevydrží. V létě 2015 po něm sáhl Juventus a svůj fotbalový růst ještě urychlil. Góly začal sázet prakticky okamžitě. Do sezony vstoupil dvěma brankami ve třech zápasech a ukončil ji 23 trefami ve všech soutěžích (ve 46 utkáních, průměr 0,5 gólu na duel).

Fotbalisté Juventusu uspěli i v odvetě osmifinále Ligy mistrů, Porto porazili 1:0 a slaví postup do čtvrtfinále. Rekordní 175. zápas brankáře portugalského týmu pokazila situace z konce první půle, kdy Maxi Pereira zastavil dorážku Gonzala Higuaína rukou. Obránce Porta viděl červenou kartu a nařízenou penaltu s přehledem proměnil Paulo Dybala.

„Za poslední dva roky se dramatickým způsobem zlepšil,“ nestačí se divit Gianluigi Buffon, gólman a kapitán Juventusu. „Přátelům okolo fotbalu jsem řekl, že Paulo je dost dobrý na to, aby byl mezi pěti nejlepšími hráči na světě. A podle mě by neměl chybět ani mezi třemi nejlepšími. Jen je potřeba, aby takhle hrál pravidelně a ukázal, že naplňuje naše očekávání.“

Zatím to jde, protože letos už Dybala nasázel 16 branek v 36 zápasech. A naposledy jeho formu odnesla právě Barcelona, která je po prohře 0:3 v Turíně na pokraji vyřazení.

„Je to skvělý výsledek na to, abychom v odvetě potvrdili postup. Ale ještě není nic hotové, na Nou Campu to nebude snadné. Stačí si vzpomenout na předchozí zápas Barcelony s PSG,“ upozornil Dybala na zázračné odvetné osmifi nále Katalánců. „Ale užívám si to. Odehráli jsme skvělý zápas. Jako dítě jsem chtěl zažít přesně tyhle chvíle a pocity. A to se mi splnilo. Nezapomenutelný večer.“

Paradoxem je, že Dybala patří delší čas na seznam vyhlédnutých posil Barcelony. Že ho sleduje, potvrdil nedávno ředitel klubu Robert Fernández. „I mně by tam pasoval,“ netají legenda Barcy Xavi Hernández. „Má velký talent a jako rozdílový hráč je schopný prosadit se v jakémkoli špičkovém klubu. Přitom je stále mladý. Myslím, že je připravený obléknout dres Barcelony.“

Bude tedy Juventus pro Dybalu pouze přestupní stanicí? „Já jsem tady šťastný, možná prodloužím smlouvu,“ tvrdí hráč. Jenže vedle Barcelony po něm pokukuje údajně i Real Madrid. A jestli začnou tihle rivalové přihazovat, pohádkový transfer vyjde setsakramentsky draze.