Klopp o útoku na Dortmund: I když byli hráči v šoku, hráli. Jsem na ně pyšný

V Borussii Dortmund strávil dlouhých sedm let. Spousta hráčů, které Jürgen Klopp pro první tým objevil, stále ještě patří mezi opory vestfálského celku. Když se proto současný kouč Liverpoolu v úterý dozvěděl o teroristickém útoku na týmový autobus, byl šokován. „Hodně jsem se o všechny bál,“ řekl Klopp ve čtvrtek anglickým novinářům.

Společně slavili úspěchy v bundeslize, kdy přerušil nadvládu Bayernu Mnichov. Dokonce klub z Vestfálska dovedl Jürgen Klopp i do finále Ligy mistrů. Klubu vtiskl novou filozofii. Pod jeho rukama prošel velkou revolucí. Jeho odkaz je nesmazatelný.

Když se tak dozvěděl o úterních událostech, nevěřil vlastním očím. Zpráva o útoku na autobus Borussie se k němu dostala v okamžiku, když odjížděl z tréninkového centra Liverpoolu.

„Volal mi to Matt (tiskový mluvčí Liverpoolu, pozn. red.). V tu chvíli to pro mě bylo těžké. Vcítil jsem se do situace, ve které byli. Tu cestu z hotelu na stadion znám snad nazpaměť,“ popisoval své první myšlenky. „Hodně jsem se o všechny bál. V autobuse byla spousta lidí, které znám,“ dodal.

Fotbalisté Dortmundu den po bombovém útoku na klubový autobus podlehli v odloženém úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů Monaku 2:3. Domácí otřesení po hrůzném zážitku prohrávali v poločase už 0:2. Chyběl jim navíc zraněný obránce Marc Bartra, jemuž exploze poranily ruku, a musel se podrobit operaci. Vyšetřovatelé považují útok za teroristický čin, který může mít napojení na takzvaný Islámský stát. Zasahovat museli policisté i ve středu. Během utkání údajně zneškodnili podezřelý předmět u jednoho z východů na stadionu.

Běžně jsem s lidmi z Dortmundu v kontaktu, ale tentokrát se mi nechtělo v takové situaci je otravovat svými otázkami. Čekal jsem stejně jako zbytek světa, abych se dozvěděl, co se přesně stalo.“

Rozhodnutí hrát zápas hned druhý den, Klopp chápe. I když rozumí i stížnostem Dortmundu. „Bylo náročné najít jiný termín, zároveň by každý pochopil, kdyby hráči nechtěli hrát,“ uvedl.

„Byl jsem na Borussii velmi pyšný, že byla tak silná a nastoupila. Tým se snažil podat ten nejlepší výkon. I tak ale na klucích, které jsem dřív trénoval, šlo poznat, že jsou stále v šoku. Bylo jim to vidět v očích,“ řekl.

O tom vypovídá i pozápasový rozhovor tureckého záložníka Nuriho Sahina, který Kloppa v Dortmundu zažil. „Než jsem střídal a šel na hřiště, tak jsem vůbec nemyslel na fotbal. Jako by mi to zpětně všechno došlo,“ uvedl po utkání.