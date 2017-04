Bartra prožil při útoku hrůzné chvíle: Teď jsem pyšný a mám touhu žít

Autobus cestou na domácí čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem poškodily tři exploze a vedle Barty byl zraněn ještě policista, který na motocyklu doprovázel německý tým při cestě na stadion. Utkání bylo kvůli útoku přeloženo na středu, kdy Borussia prohrála 2:3.

"Cítil jsem bolest, paniku a nejistotu, protože jsem nevěděl, co se děje a jak dlouho to bude trvat. Bylo to nejdelších patnáct minut v životě," napsal obránce na twitteru.

<p><span id="docs-internal-guid-00024c0c-6b82-83ab-6c9e-53b75127fcbb"><span>Autobus Borussie Dortmund v úterý po cestě na stadion k utkání s Monakem zasáhly tři bombové výbuchy. Nečekaná událost, která má možná islamistický podkres, zastrašila celý svět.</span></span></p>

"Šok už pomalu ustupuje a místo něj mám obrovskou touhu žít, bojovat, pracovat, smát se, milovat, věřit, hrát, trénovat, užívat si rodiny, přátel, bránit a před každým zápasem cítit trávu," dodal.

K fotbalu by se měl Bartra vrátit zhruba za měsíc. "Víte, co cítím, když se podívám na moje zraněné a oteklé zápěstí? Pýchu, protože si přitom vždycky řeknu, že to je jediná bolest, kterou se jim podařilo nám způsobit," prohlásil bývalý obránce Barcelony.

Výbuch zasáhl autobus fotbalistů Dortmundu. Policie prohledala místo incidentu

„Dortmund, Dortmund!" Autobus týmu poškodily exploze, fanoušci konkurence mu vyjádřili podporu