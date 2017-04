Útok v Dortmundu: Dopisy od islamistů? Všechno mohlo být jinak

Vyšetřovatelé podle dnešní zprávy německých médií tvrdí, že mají "vážné pochybnosti" o tom, že by text byl napsán radikálními islamisty. Vyšetřování pokračuje několika směry, včetně možného motivu pravicového či levicového extremismu.

Na místě úterního útoku byly nalezeny tři dopisy se stejným textem, který začíná slovy o Alláhovi. Dále se v něm píše o berlínském útoku, který si v prosinci vyžádal 12 mrtvých a desítky zraněných, či o zapojení Německa do boje proti organizaci Islámský stát (IS). Uvádí se v něm také, že sportovci a další prominenti v Německu i v jiných "křižáckých zemích" jsou nyní na "listině smrti" IS.

Neznámý autor dopisu v něm také požaduje, aby Německo stáhlo průzkumné letouny Tornado využívané v boji proti IS a aby uzavřelo základnu amerických vojsk v západoněmeckém Ramsteinu.

Už dříve se v médiích objevily názory expertů, že dopis nepsali islamisté. Neodpovídá to mimo jiné dosavadním zkušenostem evropských bezpečnostních sil s IS, který se k útokům hlásí jiným způsobem.

Autobus s fotbalisty bundesligového Dortmundu v úterý večer cestou na domácí zápas čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem poškodily tři exploze. Zranění ruky při nich utrpěl španělský obránce Marc Bartra, který byl převezen do nemocnice, kde se podrobil operaci. Zraněn byl i jeden z policistů, který autobus doprovázel.

Autobus Borussie Dortmund v úterý po cestě na stadion k utkání s Monakem zasáhly tři bombové výbuchy. Nečekaná událost, která má možná islamistický podkres, zastrašila celý svět.