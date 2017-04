Ronaldo vystřelil postup Realu přes Bayern, Atlético přešlo přes Leicester

Atlético Madrid uhájilo náskok z prvního zápasu a po remíze 1:1 postupuje přes anglický Leicester do semifinále Ligy mistrů. Až do prodloužení došel zápas mezi Realem Madrid a Bayernem Mnichov, německý klub v základní hrací době vyhrál 2:1. Domácí pak ale přidali tři branky během sedmi minut a po výhře 4:2 postoupili do semifinále.