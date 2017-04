Bayern zařízli sudí, kouč změnil názor na video. Už je nutné, uznal Ancelotti

"Zasloužili jsme si více, výroky rozhodčího nás hodně bolí. Vím, že ve fotbale se to někdy stává, ale tohle byla celá série chyb. Druhá žlutá karta pro Artura neměla být udělena a Ronaldo dal dva góly z ofsajdu. Když jsme šli do zápasu, počítali jsme se vším - jen ne s rozhodčím. Je to škoda, protože jinak to byl perfektní zápas," řekl po utkání Ancelotti.

Bayern vedl od 53. minuty, kdy proměnil penaltu za zákrok na Arjena Robbena Robert Lewandowski. Ronaldo v 76. minutě srovnal, ale Sergio Ramos si dal vlastní gól a hosté dotáhli ztrátu z domácího duelu. Jenže pak dostal Vidal druhou žlutou kartu a Bayern stejně jako před týdnem doma dohrával v deseti. "Postupový" gól na 2:2 poté ve 105. minutě vstřelil Ronaldo z metrového ofsajdu, v kterém byl nejspíš i při třetí trefě.

"Nemůžete rozhodnout o postupu do semifinále Ligy mistrů takovýmhle způsobem. Mluvil jsem po zápase s (trenérem Realu Zinédinem) Zidanem a ten souhlasil, že výkon rozhodčích byl špatný. Nemyslím si, že Real by měl nějaký vliv na rozhodčí. Prostě dnes pískali špatně," řekl na adresu maďarských sudích v čele s Viktorem Kassaiem sedmapadesátiletý Ancelotti, který v roce 2014 dovedl Real k prvenství v Lize mistrů.

"Nikdy jsem nebyl příznivcem videa ve fotbale, ale teď musím přiznat, že je to nutné. Na této úrovni by se tohle nemělo dít. Věřím, že moderní technologie budou rozhodčím pomáhat co nejdříve," dodal bývalý trenér Juventusu Turín, AC Milán nebo Chelsea.

Hráči Bayernu zašli v kritice sudích ještě dál. "Když se potkají dva takhle velké týmy, tak se taková loupež prostě nesmí stát. To není o zavedení videa, musí to pískat kvalitní rozhodčí," podotkl vyloučený Vidal. "Byla to skvělá reklama na fotbal a pak to rozhodne někdo s píšťalkou," uvedl nazlobený Robben.

Kouč Realu Zidane připustil, že soupeřovy pocity naprosto chápe. "Otázka rozhodčích je složitá. Nechtěl bych se pouštět do toho, jestli byli s námi nebo proti nám. Chápu hněv Bayernu, ale myslím, že jsme dali ve dvojzápase šest gólů, což znamená, že jsme postoupili zaslouženě. Byl to nejlepší soupeř v sezoně," řekl Zidane.

Ocenil hlavně Ronalda, který úterním hattrickem dosáhl jako první na 100 gólů v Lize mistrů. Navíc vstřelil i obě branky v Mnichově. "Ve velkých chvílích vždy přijde na řadu Ronaldo. Dal pět gólů, co k tomu dodat?" konstatoval Zidane.