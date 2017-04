Ostrá dohra na Realu! Hvězdy Bayernu vletěly za sudími, řešila to policie

Tohle nezvládli. Rozhodčí vedení Viktorem Kassaiem při odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Bayernem Mnichov (4:2 po prodloužení) přehlédli ofsajdy při klíčových brankách Cristiana Ronalda v prodloužení a slyšeli, že vyřazení bavorského velkoklubu je hlavně jejich zásluha. Do výkonu sudích se neopřeli jen kritici na sociálních sítích, vyšlápli si na ně měli i samotní hráči. Tři hvězdy Bayernu údajně musela ze šatny rozhodčích dokonce odvádět policie.

Ohlasy na ostře sledovaný zápas Realu Madrid a Bayernu Mnichov se netočí kolem výkonů Ronalda či Marcela, ale nepovedených verdiktů rozhodčích. Ti uznali dvě branky portugalského střelce, které padly z ofsajdu, fanoušci se zlobili i kvůli přísnému vyloučení Artura Vidala, který v v 84. minutě viděl druhou žlutou kartu, ačkoli při rozhodujícím zákroku jako první odehrál míč.

A právě Vidal byl podle zpráv ze Španělska jedním z hráčů Bayernu, kteří si to s Kassaiem šli vyříkat osobně. Doprovodit ho měl Robert Lewandowski a záložník Thiago Alcantara, po zápase vtrhli do šatny rozhodčích a společně jim vše od plic vysvětlili. Situace podle španělské televize El Chiringuito došla tak daleko, že Kassai musel poslouchat urážky do chvíle, než zasáhla madridská policie.

Kritikou nešetřil ani Thomas Müller. „Náš výkon nebyl perfektní, ale chovali jsme se na hřišti jako chlapi. Je extrémně těžké hrát, když vás je deset a jdete proti čtrnácti,“ rýpl si do sudích. „Gól na 2:2 byl nejhorší, rozhodčí tam měl jasný výhled. To nás zabilo,“ povzdechl si hráč Bayernu.

Proti výkonu rozhodčích se ohradilo několik fotbalových hvězd, které zápas sledovaly z domova. „Žádná červená karta, dva góly z ofsajdu! Je to ostuda, takhle to nemůže pokračovat. Všichni děláme chyby, ale tohle je moc,“ zlobil se na Twitteru John Arne Riise, který Ligu mistrů vyhrál v roce 2005 s Liverpoolem.

... — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 18, 2017

Podstatně stručnější byl stoper Barcelony Gerard Piqué, který vytrvale poukazuje na pomoc sudích ve prospěch Realu. Po jednom z Ronaldových gólů na Twitter jednoduše napsal tři tečky. „To není nic nového, nepřekvapuje mě to,“ mávl nad Piquého reakcí rukou kapitán Realu Sergio Ramos. „Měl by se podívat na jejich zápas s PSG a uvidíme, jestli bude mít na rozhodčí stejný názor,“ upozornil na osmifinálovou odvetu, která vyvolala také vášnivé diskuze kvůli rozhodčím.

Ramos, který si při zápase vstřelil vlastní gól, si nemyslí, že byl Bayern okraden o postup. "Respektuji názor každého člověka, ale vůbec nevím, o čem to mluvíte. Rozhodčí prostě v takových situacích někdy dává a jindy bere," uzavřel diskusi.