Messi krvácel a pálil vedle. Okopávaný Neymar se mstil, utěšoval ho Alves

Barcelona stejně jako v odvetě proti PSG od prvních minut nakopla turbo a mačkala svého soupeře. Tentokrát dřel i Lionel Messi. Agresivně napadal obránce Juventusu, dokonce se několikrát poctivě vrátil i do defenzivy. Proti fungující hradbě italských taktiků se jako jeden z mála dokázal prosadit, dostával se do zakončení.

Jenže Messimu to vůbec nelepilo.

Na Buffonovu branku, kterému v kariéře ještě nevstřelil gól, vyslal celkem šest střel. Pouze jedna mířila mezi tři tyče, zbytek chytali diváci na tribuně. S přízemní střelou k tyči si navíc Buffon poradil a stačil ji vyrazit. Na tak slabou efektivitu Messi není zvyklý - v Lize mistrů argentinský útočník jen jednou pálil mimo branku víckrát, v září 2011 proti Borisovu mířil nepřesně šestkrát.

Messi chodil i do tvrdých soubojů. Diváky na Camp Nou zdvihla ze sedadel situace před skončením první půle. Drobný Argentinec šel do vzduchu s cílem odhlavičkovat balon, záložník Juventusu Miralem Pjanič mu nasadil hokejový bodyček. Messi z velké výšky padl obličejem na zem, když se zvedl, z tváře mu pod okem tekla krev jako boxerovi.

Barcelona tak nenavázala na historický obrat v osmifinále, kdy debakl 0:4 ze hřiště Paris St. Germain smazala domácím vítězstvím 6:1. Katalánci podruhé za sebou vypadli ve čtvrtfinále. Juventus postoupil do semifinále LM podruhé za poslední tři roky a částečně vrátil soupeři porážku 1:3 z předloňského finále.

Sudí Bjorn Kuipers po následné strkanici ale udělil žlutou kartu pouze Neymarovi, který šel mstít svého parťáka. Nizozemský rozhodčí v zápase odmítal přistoupit na domácí „notičky“, spíš některé zákroky přecházel. Třeba jako bolestivý šlapák na Neymara, po kterém mohli domácí zahrávat nebezpečnou standardku. Většinu situací ale posoudil správně a nenechal se rozhodit častým padáním domácích hráčů, kteří na něj vytvářeli veliký tlak.

Messiho pád symbolizoval celé počínání Barcelony. Když už se katalánské hvězdy dostaly do zajímavé situace, přišel zkrat ve finální fázi. Střely létaly vysoko nad branku, tentokrát i některé centry z levačky LM10 mířily mezi diváky, než na hlavy spoluhráčů.

„Juventus je skvělým mužstvem. Celkově byli lepší než my a zasloužili si postoupit do semifinále. Přeju jim to nejlepší, protože mohou celou Ligu mistrů vyhrát,“ uznal po remíze 0:0 domácí stoper Gerard Piqué. „Jsou to Italové. Umějí dobře bránit a na tuhle oblast jsou experti. Přijeli k nám hrát svůj fotbal a zvládli to velmi dobře.“

Většina nebezpečných domácích akcí šla přes Neymara. Na levé straně cvičil se svým krajanem Alvesem. Ten odehrál těžké utkání proti klubu, kde strávil osm let a vyhrál mraky titulů. Po zápase se oba Brazilci dlouho objímali, zdrcený Neymar měl po neúspěšném večeru slzy na krajíčku.

„Říkal jsem mu, že tohle je život, každý se s tím musí srovnat,“ citoval Alvese beIN Sport. „Máme ze hřiště hodně společných zážitků, teď jsme prožívali každý jiné pocity. Bylo to těžké,“ přiznal 33letý krajní obránce, který před odchodem do Juventusu strávil v Barceloně léta 2008 až 2016 a byl blízko 400 odehraným utkáním.

„Byl to výborný zápas mezi skvělými týmy. Nás vyřadila velmi slabá první půle z Turína, z toho zápasu si budu pamatovat hodně momentů,“ hodnotil čtvrtfinále Ligy mistrů trenér Barcelony Luis Enrique. „Jestli může dojít Juventus do finále? Mají výborného trenéra, hráče a všechno, co potřebují k triumfu v Lize mistrů,“ vyzdvihl sílu italského mistra, který si brousí zuby na úplně nejvyšší metu.