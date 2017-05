Bezchybný Buffon vynuloval Monaco. Ať jsou lidé smutní, až skončím, řekl

Gianluigi Buffon nastoupil za Juventus v Lize mistrů už posté a oslavil to stylově. Udržel čisté konto a spolu s dvougólovým střelcem Gonzalem Higuainem byl klíčovou postavou při výhře 2:0 nad Monakem, která posunula „starou dámu“ o krok blíž finále Ligy mistrů. 39letý brankář cítí, že napotřetí už by to v zápase o nejprestižnější klubovou trofej mohlo vyjít. I ve věku, ve kterém si většina fotbalistů už užívá důchod.