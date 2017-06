Nechtěný „šmejd“ míří mezi legendy. Allegriho mají v Juventusu za génia

Neměli k němu slitování. Když Massimiliano Allegri v létě 2014 přebíral trenérský post v Juventusu Turín, od fanoušků se okamžitě dočkal jen nadávek. O tři roky později s týmem slaví třetí titul v řadě, získal i italský pohár a jako teprve třetí kouč v historii může "starou dámu" dotáhnout k evropskému poháru. Pokud skutečně završí historický treble, dokoná i svou cestu z role kouče z nouze do pozice jednoho z nejúspěšnějších trenérů italského giganta.

Je pozoruhodné, že Allegri zdaleka nebyl pro Juventus první volbou. Turínský gigant plánoval, že pokud z týmu odejde Antonio Conte, převezme mužstvo Siniša Mihajlovič ze Sampdorie Janov. Zatímco se zdálo, že situace mezi Contem a vedením se vyjasňuje, Mihajlovič podepsal v Janově novou smlouvu, takže když italský kouč nakonec stejně odešel, "stará dáma" neměla kde brát.

Nakonec sáhla po Allegrim, který v lednu roku 2014 po třech a půl letech skončil u rivalů z AC Milán. Právě milánská historie nového kouče fanouškům přidělala vrásky. Stovky z nich vyjádřily svůj protest přímo na stadionu při trenérově představení, při zápasech pak ukazovali chorea proti vedení a pěli chorály, které vzývaly Conteho.

Massimiliano, nebo chcete-li Max, jak je známý, se ale nenechal vyvést z míry. Nezboural principy, na kterých tým pod Contem vyhrál třikrát Scudetto, naopak na nich budoval. Zadarmo získal hvězdy jako Dani Alves a Sami Khedira. A na Conteho šňůru tří titulů plynule navázal třemi dalšími, navíc v každé sezoně přidal i italský pohár.

Teď už neposlouchá řeči, že je "červenočerný šmejd," jak jen označili někteří ultras po příchodu z Milána. Teď se o Allegrim mluví v superlativech, sportovní ředitel Pavel Nedvěd se jej nebál označit za génia.

Inteligent i mimo hřiště

Ač to zní neuvěřitelně, ani zpočátku nenávistná atmosféra nebyla zdaleka to nejhorší, co brzy padesátiletý kouč ve své kariéře zažil. V AC Milán se situace obracela přesně naopak, Rossoneri hned v první sezoně pod Allegrim vyhráli titul, první po sedmi letech.

Jenže pak přišel výprodej. Ve jménu odlehčení účtu ze San Sira odešli Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic... Rozprodaný kádr nakonec chtě nechtě opustil i sám Allegri.

A to i přesto, že se mu dařilo držet dobrou náladu i v potápějící se bárce. Uměl totiž potvrdit slova mladšího kolegy Juliana Nagelsmana: "Jen 30 % trénování je taktika, dalších 70 % je sociální kompetence." Jeho bývalý asistent Andrea Maldera, který nyní sekunduje legendárnímu kanonýrovi Andreji Ševčenkovi na lavičce ukrajinského národního týmu, na něj vzpomíná jako na mimořádně chytrého člověka.

"Je velmi inteligentní. Obecně, ne jen co se týče fotbalu. Rozumí lidem, umí dobře zacházet s velkými hráči," řekl Maldera britskému listu Daily Mail. "Jeho další silnou stránkou je čtení hry a reagování na vývoj zápasu. Skvěle dokáže měnit formaci uprostřed zápasu," dodal. Jeho slova potvrzuje i sám Allegri, který v jednom z rozhovorů přiznal, že pro hru jeho Juventusu je klíčové umět změnit rozestavení ze 4-2-3-1 na 3-5-2 v průběhu rozehraného klání.

Pavel Nedvěd vyhlíží sobotní finále Ligy mistrů - jeho Juventus Turín se v něm utká s obhájcem titulu Realem Madrid, Nedvědovým osudovým soupeřem. Viceprezident Juventusu přiznává, že zápasy svého týmu prožívá z tribuny mnohem emotivněji, než jako hráč, a vyjadřuje se i k bezpečnostní situaci v Evropě. Finále Ligy mistrů se totiž poprvé v historii odehraje na stadionu ze zataženou střechou, protože pořadatelé mají obavy z dronového útoku.

Max Allegri po svých hráčích požaduje perfektní taktickou připravenost, rozhodně ale nechce, aby se jim ze samého přemýšlení zavařil mozek. Zní to nadsazeně? Právě tak ale reagoval v rozhovoru pro list Gazzetta dello Sport. "Jsem velmi uvolněný, v tom je moje síla. Vždy připomínám hráčům, že by si měli zachovat zdravý, bezstarostný přístup, protože příliš mnoho přemýšlení vám škodí," řekl italskému deníku.

I tak pohodvý člověk jako Massimiliano Allegri ale musí cítit tlak. Jeho sveřence čeká v sobotu finále Ligy mistrů proti obhájci trofeje, Realu Madrid. Pokud uspějí, Allegri bude teprve třetí kouč po Giovannim Trapattonim a Marcellu Lippim, který "starou dámu" k titulu v prestižní soutěži dovede k triumfu. Ve hře je navíc poslední kousek skládanky jménem treble, neb ligu, pohár i evropskou soutěž v jediné sezoně ještě Juventus nikdy neovládl. Z kouče, který přišel jako nouzové řešení a fanoušci se na něj dívali skrz prsty, by rázem byla legenda.

