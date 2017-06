Čáry, máry, Mandžukič! Ve finále dal gól po sci-fi nůžkách a byl za boha

Fanoušci se nevěřícně dívali a pak údivem vydechli. Způsob, jakým Mario Mandžukič vstřelil za Juventus Turín vyrovnávací gól ve finále Ligy mistrů na 1:1 proti Realu Madrid, si takovou reakci zasloužil. V 27. minutě předvedl kousek, která se zařadí mezi fotbalové klenoty. Juventusu to pomohlo postavit se na nohy, přesto pro něj zápas skončil zklamáním. Ve druhém poločase Real odpověděl dvěma góly a zvítězil 4:1.

Když Cristiano Ronaldo poslal Real po svižném brejku do vedení, vypadalo to, že získá nad zápasem v Cardiffu rychle kontrolu. O sedm minut přišla razantní odpověď, že to pro Bílý balet tak snadné nebude.

Míč nejdřív převzal Sandro po dlouhém nákopu, ze strany ho pohotově poslal na kanonýra Higuaína, ten od hrudi předal štafetu Mandžukičovi, následovalo sklepnutí o hruď a efektní nůžky jako ze sci-fi filmu… Wauuu. Balon po krásné ráně zapadl pod břevno poté, co sedm sekund nespadl ani jednou na zem. Mandžukič byl v tu chvíli za boha.

„Za to by se nemusel stydět žádný Brazilec,“ glosoval bývalý český reprezentant Patrik Berger ve studiu O2 TV Sport, zatímco na obrazovce běžely záběry z podobné akce v plážovém fotbalu.

What a goal by Mandzukic 😍 pic.twitter.com/YC4ySjVk41 — Soccer Life (@FCSoccerlife) June 3, 2017

Pochvaly se ozývaly z celého světa. „Jaké zakončení. Vlastně neměl jinou možnost, než to tam nůžkami poslat. Zkusil to a brankář Realu Navas neměl šanci,“ vyjádřil se pro BBC někdejší anglický kanonýr Alan Shearer.

„Skutečná krása. Tento gól si budete pamatovat stejně jako Zidanovu trefu z finále Ligy mistrů v roce 2002,“ rozplýval se reportér UEFA.com Paolo Menicucci a připomněl slavnou trefu současného trenéra Realu Madrid, na níž fanoušci nezapomněli ani po 15 letech. Mandžukičova trefa má podobné parametry. Alespoň nějaká útěcha pro chorvatského útočníka, který po posledním hvizdu už slavit nemohl.