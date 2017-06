Vítězové a poražení finále: Ronaldo dojel na metu 600, Buffon prožil peklo

Slyšeli jste to z úst mnoha neutrálních fanoušků, kteří zarytě nefandí ani Realu, ani Juventusu. "Přeji to hlavně Buffonovi," říkali. Jenže finále nevyšlo vůbec podle představ 39leté brankářské legendy. V prvních dvaceti minutách si víceméně nesáhl na míč, pak přišla tečovaná střela Ronalda a Juventus rázem prohrával 0:1.

Juventus vyslal víceméně všechna ofenzivní esa do hry hned od začátku, z hráčů do útoku zbyl na lavičce už jen Juan Cuadrado. Kolumbijský křídelník vyběhl na hřiště v Cardiffu v 66. minutě za stavu 1:3, když nahradil stopera Barzagliho, do zápisu o utkání se ale nedostal způsobem, jakým by chtěl - místo gólů sbíral karty.

PORAŽENÝ: Sergio Ramos (Real Madrid)

Sergio Ramos slaví s rodinou finálovou výhru v Lize mistrů • Foto Reuters

S kapitánskou páskou na ruce pozvedl nad hlavu ušatý pohár jako první. Pro fotbalové fanoušky byl ale spíše vyvrhelem, než lídrem. Ne, že by jeho výkon ve středu obrany Realu nebyl jistý, Sergio Ramos na něm ale udělal velkou kaňku, když za rozhodnutého stavu nepochopitelně simuloval.

V 84. minutě za stavu 3:1 z pohledu Realu šel do drsného skluzu proti Juanu Cuadradovi a míč čistě uklidil do autu. Jenže když si Cuadrado rychle šel pro míč, aby jej mohl hodit zpět do hry, sáhl na Ramose a ten se svalil k zemi jako podťatý. Cuadrado kvůli tomu viděl červenou kartu. Co přinutilo zkušeného obránce takto zbytečně simulovat, to je ve hvězdách, fanoušci mu to ale jistě budou ještě dlouho připomínat.