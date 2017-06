Za rok a půl pět trofejí. Zidane? Může tu být do konce života, smekl boss Realu

Zidane s Realem vyhrál už minulý ročník Ligy mistrů, poté přidal titul v nejvyšší španělské soutěži a triumfy v superpoháru a mistrovství světa klubů. "Kdybyste mi řekli, že jako trenér tohle všechno vyhraju, nevěřil bych," řekl Zidane po vítězství nad Juventusem.

Real díky bývalému francouzskému reprezentantovi ukončil v La Lize pětileté čekání na titul a double získal poprvé od roku 1958. "Když v roce 2001 jako hráč přišel do Madridu, byl nejlepším fotbalistou světa. Teď vyhrál všechno, co mohl a je i nejlepším trenérem. Když bude chtít, může u nás zůstat do konce života," prohlásil šéf klubu Florentino Pérez.

"Nemůžu říct, jestli tady vydržím do konce života, ale klubu musím poděkovat za všechno, co jsem díky němu získal," uvedl Zidane, který má smlouvu ještě na jeden rok. "Dlouho jsem tady hrál a přijdu si už jako bych tady měl inventární číslo. Měl jsem také štěstí na tým, protože každý jeho člen k vítězství přispěl," dodal.

Real se v první půli trápil a Juventus na úvodní Ronaldův gól odpověděl nůžkami Mandžukiče. Po přestávce už ale hrál jen španělský celek a třemi góly rozhodl. "O přestávce jsem hráčům řekl, ať hrají pořád stejně a snaží se dostat soupeře pod tlak. Vyšlo to skvěle. Dát čtyři góly Juventusu není snadné," uvedl Zidane.

Real dvanáctým triumfem potvrdil pozici nejúspěšnějšího týmu Ligy mistrů. Za poslední čtyři sezony se radoval potřetí. Naopak Juventus prohrál finále popáté za sebou a třetí triumf nepřidal. "Teď si to musíme užít, ale po dovolené už zase začneme myslet na novou sezonu," řekl Zidane.