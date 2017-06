Hrdina Ronaldo: Lidé už mě nemůžou kritizovat! Syn na hřišti brečel

Byl to jeho zápas - opět. Jako jeden z mnoha. Cristiano Ronaldo nejprve otevřel skóre finálového zápasu Ligy mistrů s Juventusem Turín a v 64. minutě mu definitivně zlomil vaz třetí trefou. Portugalský útočník mu pomohl k historické obhajobě a po vítězství 4:1 nešetřil své kritiky. "Tohle je jeden z nejlepších okamžiků kariéry, ale zdá se, že to můžu říct každý rok," řekl se svým typickým sebevědomím.

Strůjce dominance Realu Madrid a jeho obhajoby? Určitě trenér Zinedine Zidane. I on ale potřebuje rozdílového hráče, kterým byl opět Cristiano Ronaldo. Portugalská hvězda byla ve finále s Juventusem (4:1) ústřední postavou vítězství a po utkání si ho Portugalec užíval.

"Je to úctyhodné zakončení sezony. Jako první jsme vyhráli Ligu mistrů dvakrát za sebou a já dal ve finále dva góly. Máme další rekord, ale tenhle tým si ho zasloužil. A já jako nejlepší střelec soutěže taky. Chceme vyhrát i za rok," řekl kanonýr.

Po obhajobě trofeje se navíc opřel i do svých kritiků. "Lidé už mě nemůžou kritizovat, protože čísla nelžou." A jaká jsou zmíněná čísla? Cristiano Ronaldo nastřílel svůj 104. a 105. gól v milionářské soutěži, má nejvíce tref ve čtvrtfinále (20), semifinále (13) i finále (4).

I největší Ronaldovi kritici mu tentokrát musí dát za pravdu. A uvědomují si to také jeho spoluhráči. "Každý ví, že je pro nás Cristiano důležitý. Jako tým jsme hráli v play off velmi dobře, ale potřebujete schopného střelce, který vstřelí góly a on to znovu dokázal," pochvaloval si čerstvý šampion Toni Kroos.

Německý záložník tak mohl slavit společně se spoluhráči i rodinou. Cristiano Ronaldo si vzal na trávník svou přítelkyni, bratra i syna Cristiana juniora, který neskrýval slzy.

Výkon jeho táty nadchl Stevena Gerrarda, bývalou legendu Liverpoolu. "Je to děsivé. Zlatý míč by měl určitě patřit jemu, protože tyto zápasy ukazují velké hráče. Jediná škoda je, že se mu nepodařilo vstřelit hattrick," řekl nynější televizní fotbalový expert.