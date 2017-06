Budoucnost velkých jmen Realu: Bale chce zůstat, James řeší nabídky

Sezonu snů má za sebou Real Madrid. Pod vedením Zinedina Zidana dokázal po pěti letech ovládnout La Ligu a navíc se stal prvním týmem v moderní historii, který obhájil triumf v Lize mistrů. Oslavy mohly propuknout naplno. Vedení „bílého baletu“ ovšem už zároveň musí hledět do budoucna. Již nějaký čas se spekuluje o možných posilách, důležitá je ale především budoucnost současných hvězd. Podívejte se, jaká leží před těmi největšími jmény v kádru Realu.

Trenér Realu Madrid Zinedine Zidane má v klubu velmi silnou pozici, to se ale nedá říct o některých jeho svěřencích

Zidane každopádně moc dobře ví, jak to v Realu chodí. Za rok může být všechno jinak. Proto euforii krotil. „Mám smlouvu ještě na rok a minimálně do té doby tu budu,“ sdělil francouzský kouč. Očekává se ale, že kontrakt brzy prodlouží.

„Pokud bude chtít, může u nás zůstat do konce života,“ řekl dokonce prezident Realu Florentino Pérez. To je zrovna u přísného šéfa, který střídá trenéry hodně často a na jména nehledí, dost odvážné tvrzení.

Cristiano Ronaldo

Je to tam! Cristiano Ronaldo se raduje ze své druhé trefy proti Juventusu • Foto Reuters

Tady není o čem. Pokud se někdy pochybovalo o jeho výkonnosti a spekulovalo se o možném přestupu, tak teď o tom nemůže být ani řeč. Ronaldo měl famózní závěr sezony, pro Real je nadále klíčovým mužem. Smlouvu má do roku 2021.

Nejlepší střelec v historii klubu byl po triumfu v Lize mistrů v euforii, ale nebyl by to on, aby hned nemyslel na další úspěchy. „Jsem teď ještě motivovanější než kdy jindy,“ tvrdil Portugalec. Kromě týmových úspěchů bude chtít opět získat Zlatý míč. Už teď je velkým favoritem.