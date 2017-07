Los Ligy mistrů: Slavia zamíří na východ, Plzeň čeká bývalá Steaua

První zápasy se hrají 25. a 26. července, odvety jsou na programu 1. a 2. srpna. Slavia začne dvojzápas doma, Plzeň na soupeřově hřišti. UEFA by přesný rozpis utkání měla oznámit ještě dnes.

Slavia měla při losu štěstí a vyhnula se papírově nejtěžším soupeřům Olympiakosu Pireus, Celticu Glasgow či FC Kodaň. Na Borisov má příjemné vzpomínky Plzeň, která v roce 2011 při své první účasti v základní skupině Ligy mistrů prošla na jeho úkor z třetího místa do jarní fáze Evropské ligy. S Alaškertem ještě české kluby nehrály.

"Mohli jsme dostat těžší soupeře, ale i tak je BATE Borisov velmi silný tým a bude to těžké, protože mají v poslední době mnohem větší zkušenosti s evropskými poháry než my. Pokud samozřejmě postoupí, anebo překvapí tým z Arménie. To se necháme překvapit,“ řekl pro stránky Slavie obránce Jiří Bílek.

Los 3. předkola fotbalové Ligy mistrů (první zápasy 25. a 26. července, odvety 1. a 2. srpna):

Mistrovská část:

Slavia Praha - BATE Borisov/Alaškert Jerevan, Spartaks Jurmala/FC Astana - Mariehamn/Legia Varšava, Zrinjski Mostar/Maribor - Hafnarfjördur/Víkingur Göta, Žilina/FC Kodaň - Malmö/Vardar Skopje, Linfield/Celtic Glasgow - Dundalk/Rosenborg Trondheim, Hapoel Beer Ševa/Honvéd Budapešť - Žalgiris Vilnius/Ludogorec Razgrad, Viitorul Constanta - APOEL Nikósie/Dudelange, Hibernians/Salcburk - Rijeka/The New Saints, Karabach/Samtredia - Šeriff Tiraspol/Kukësi, Partizan Bělehrad/Budučnost Podgorica - Olympiakos Pireus.

Nemistrovská část:

FCSB - Viktoria Plzeň, Nice - Ajax Amsterodam, Dynamo Kyjev - Young Boys Bern, AEK Atény - CSKA Moskva, Bruggy - Basaksehir.