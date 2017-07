Díky bohu, máme Plzeň! Majitel Steauy změnil název, ale dál provokuje

Když z osudí spárovali Plzeň s rumunským soupeřem, Becali zajásal. Takovou variantu si přál. „To je přesně soupeř, jakého jsme chtěli. Díky bohu,“ citovala ho tamní média. Postup proti Západočechům bere jako téměř hotovou věc navzdory tomu, že bookmakeři považují za mírného favorita český tým.

„Jsme ale mnohem silnější než Astra Giurgiu. A ta Plzeň porazila,“ argumentoval Bacali, že Viktoria neuspěla loni v základní skupině Evropské ligy proti jinému rumunskému týmu, se kterým doma prohrála 1:2 a v odvetě remizovala 1:1.

Becali bude spokojený, když jeho tým dokráčí do play off Ligy mistrů. „Jestli se dostaneme i do skupiny, bude to bonus,“ zahlásil a prozradil, že si vysnil Dynamo Kyjev nebo APOEL Limassol jako ideální soupeře poté, co FCSB přejde přes Plzeň.

Pro Becaliho je podobné slovní pošťuchování typické. Nehraje si na diplomata. Pro jiný příklad nemusíme chodit daleko. Loni před odvetou 3. předkola se Spartou neváhal a začal k sobě lákat Tiémoka Konatého. „Ve vzájemném utkání jsem si ho zamiloval. Pokud Spartu vyřadíme, chci ho přivést do týmu,“ prohlásil otevřeně. Steaua skutečně postoupila a Konaté si pak chtěl přestup do Rumunska vyvzdorovat. Nepovedlo se, na podzim si za áčko už nezahrál a jeho kariéru už se nastartovat nepovedlo, přestože ho vedení klubu nakonec vzalo na milost.

Nejdřív přišel o znak, pak o jméno

Také na domácí scéně je Becali hodně aktivní. Hodně se o něm mluví v souvislosti s řadou skandálů souvisejících s jeho politickou kariérou. Letos vyvolala největší rozruch bitva o identitu Steauy. Nejdřív soud Becalimu zakázal používat tradiční znak, v únoru i jméno, pod kterým klub získal 26 titulů a jednou vyhrál i Pohár mistrů evropských zemí.

Steauu tak přejmenoval FCSB, což oficiálně znamená FC Sport Bukurešť. "Změnit historii a naši náturu nejde. Svět zná pouze název Steaua Bukurešť," ustoupil Becali nakonec. Ovšem osvědčená zkratka se nezměnila, i oficiální internetové stránky klubu se nachází na adrese steauafc.com.

Kdepak, Becali se nevzdává snadno, ale jeho styl ne vždy zafunguje. Na další účast v Lize mistrů čeká už čtyři roky. Plzeň může tuhle sérii rumunskému klubu prodloužit.